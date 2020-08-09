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美軍行政專機抵松山 過去曾因非邦交國無法在台過夜

6年來首位訪台的美國內閣成員 阿查爾專機抵松山機場

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國衛生部長阿查爾（左二）今天下午率團搭乘專機抵達松山機場，外交部次長田中光（左）與疾管署長周志浩（右）、AIT處長酈英傑（右二）一同接機。阿查爾也向在頂樓拍攝的媒體記者揮手致意。記者許正宏／攝影
美國衛生部長阿查爾（左二）今天下午率團搭乘專機抵達松山機場，外交部次長田中光（左）與疾管署長周志浩（右）、AIT處長酈英傑（右二）一同接機。阿查爾也向在頂樓拍攝的媒體記者揮手致意。記者許正宏／攝影

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）率團訪台，專機今天下午抵達台北松山機場；阿查爾明天上午將和蔡英文總統見面，下午到衛福部疾管署，和衛福部長陳時中共同見證「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」；美國在台協會（AIT）表示，阿查爾是首位訪台的美國衛生部部長，也是6年來首位訪台的美國內閣成員。

外交部發布新聞稿表示，外交部誠摯歡迎阿查爾一行這次歷史性的訪問，相信此行將更強化台美間的防疫及醫衛合作關係。

據了解，阿查爾11日將拜訪中央流行疫情指揮中心，也會向台灣公衛研究生及美國疾管中心學友發表演說，12日將到台北賓館弔唁前總統李登輝。AIT未證實相關行程，表示會在可公開採訪行程的前一天下午發出採訪通知。

阿查爾的專機下午將近五點時降落松山機場，外交部次長田中光、外交部北美司司長徐佑典、疾管署長周志浩和AIT處長酈英傑等人在停機坪接機，阿查爾下機後先和在場接機的人寒暄，雙方拱手不握手，他也向在場的媒體揮手致意，隨後走進松機貴賓室；在場所有人都戴口罩。

外交部表示，訪團成員包括美國衛生部主管整備與緊急應變助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、AIT主席莫健（James Moriarty）及美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）等人。AIT日前發布的新聞稿表示，這次的訪團成員包括美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫、美國衛生部幕僚長哈里森、美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比等人。

AIT 松山機場

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FT： 美衛生部長訪台 釋出對台戰略轉移的訊號

美國衛生部長抵台 接待全程戴口罩

美國衛生部長訪台 專機降落松機

影／美國衛生部長團搭專機抵台

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