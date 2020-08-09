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美衛生部長訪團抵台 專機星條旗象徵高規格
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場，阿查爾(Alex Azar)最後一位走出飛機。根據中央社報導，訪團乘坐美國空軍C-40B行政專機，機身上漆有美國國旗，顯示訪問的高規格。
美國政府日前宣布，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將帶團訪台，美國在台協會（AIT）表示，這將是6年來首度有美國現任閣員訪台，也是自美台1979年斷交以來，訪台閣員的最高層級。
阿查爾將代表川普，與台灣資深公衛官員、醫護人員和專家見面，也會和台灣夥伴討論應對新冠肺炎、全球公衛和美台夥伴關係，且台灣也是可受信賴的醫療設備和關鍵技術的全球供應商。
AIT指出，阿查爾的歷史性訪問，將強化美台夥伴關係，促進雙邊在對抗疫情的合作。且稱台灣在國際社會中扮演關鍵角色，以自由和透明的民主社會之姿，成功對抗病毒。
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