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美衛生部長訪團抵台 專機星條旗象徵高規格

攝影中心 / 記者黃義書張文馨／台北即時報導
美國衛生部長阿查爾（左二）今天下午率團搭乘專機抵達台灣，在松山機場上外交部次長田中光（左）與疾管署署長周志浩（右）、AIT處長酈英傑（右二）一同接機，而阿查爾也向頂樓拍攝的媒體記者揮手致意。記者許正宏／攝影
美國衛生部長阿查爾（左二）今天下午率團搭乘專機抵達台灣，在松山機場上外交部次長田中光（左）與疾管署署長周志浩（右）、AIT處長酈英傑（右二）一同接機，而阿查爾也向頂樓拍攝的媒體記者揮手致意。記者許正宏／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場，阿查爾(Alex Azar)最後一位走出飛機。根據中央社報導，訪團乘坐美國空軍C-40B行政專機，機身上漆有美國國旗，顯示訪問的高規格。

美國政府日前宣布，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將帶團訪台，美國在台協會（AIT）表示，這將是6年來首度有美國現任閣員訪台，也是自美台1979年斷交以來，訪台閣員的最高層級。

阿查爾將代表川普，與台灣資深公衛官員、醫護人員和專家見面，也會和台灣夥伴討論應對新冠肺炎、全球公衛和美台夥伴關係，且台灣也是可受信賴的醫療設備和關鍵技術的全球供應商。

AIT指出，阿查爾的歷史性訪問，將強化美台夥伴關係，促進雙邊在對抗疫情的合作。且稱台灣在國際社會中扮演關鍵角色，以自由和透明的民主社會之姿，成功對抗病毒。

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)最後走出飛機。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)最後走出飛機。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)下午率團搭乘專機飛抵台北松山機場。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)最後走出飛機。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)最後走出飛機。記者黃義書／攝影

美國衛生部長阿查爾（圖）今天下午率團搭乘專機抵達台灣。記者許正宏／攝影
美國衛生部長阿查爾（圖）今天下午率團搭乘專機抵達台灣。記者許正宏／攝影

美國衛生部長阿查爾下午率團搭乘專機抵達台灣，兩國國旗在松山機場再度相遇。記者葉信菉／攝影
美國衛生部長阿查爾下午率團搭乘專機抵達台灣，兩國國旗在松山機場再度相遇。記者葉信菉／攝影

美國衛生部長阿查爾（左）今天下午率團搭乘專機抵達台灣，在松山機場上外交部次長田中光（背對右起）與疾管署署長周志浩、AIT處長酈英傑（右二）一同接機，而阿查爾下機後拱手不握手，向前來接機大夥致意。記者許正宏／攝影
美國衛生部長阿查爾（左）今天下午率團搭乘專機抵達台灣，在松山機場上外交部次長田中光（背對右起）與疾管署署長周志浩、AIT處長酈英傑（右二）一同接機，而阿查爾下機後拱手不握手，向前來接機大夥致意。記者許正宏／攝影

松山機場 專機

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