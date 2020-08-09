接見森喜朗訪團 蔡英文：全力支持東京奧運順利舉辦

日本前首相森喜朗今天率日本國會跨黨派議員來台弔唁前總統李登輝，蔡英文總統稍早在總統府接見並簡短談話，所有人全程戴口罩、拱手致意。弔唁團成員除日方早前提出的首相安倍晉三胞弟眾議員岸信夫、自由民主黨眾議員古屋圭司等7人外，還包括自民黨眾議員長島昭久與立憲民主黨的中川正春。森喜朗表示，安倍晉三託他傳達，盼李登輝在天之靈安息，也感謝李登輝一生對台日關係的貢獻。

蔡總統致詞時表示，正值防疫期間，行程上安排造成一些影響，希望對方可以諒解。她首先感謝森喜朗，並稱讚森喜朗是一位「人情家（有人情味的人）」，當年李登輝卸任後能夠赴日本訪問，是因為森喜朗的努力，也謝謝在場議員對台日關係的支持跟貢獻，台灣人民感受深刻。

森喜朗則透露，日前安倍晉三打電話給他，詢問日方要派代表性人物來台灣弔唁李登輝，問他有沒有合適人選，安倍也談到森喜朗擔任東京奧運組織委員會主席，相當忙碌，有沒有其他合適人選？他認為，這是安倍晉三用迂迴的講法，但就是明示及暗示請他來台，他欣然接受授命來台，不過他個人目前正在接受洗腎治療，沒辦法離開東京兩天以上，只能當天來回。

蔡總統說，過去這段期間，很多台灣人民到台北賓館表達敬意，李登輝帶領台灣走出威權統治，成為民主自由國家，受到台灣人民感謝及感念；眾所周知，李登輝非常重視台日關係，卸任後仍致力於促進台日友好，「這幾年因為各位及李前總統的共同努力，台日關係大幅提升，不論是彼此互訪觀光人數及國民之間好感度，都朝正向成長。」

蔡總統提到，她的推特會以日文發文，得到日本網友回響，前幾天她上了日本漫畫雜誌封面，也讓她很意外，她也注意到，日本駐台代表泉裕泰經常用中文在臉書上講述平時見聞的事情，這些都代表台日關係無論在網路上及現實生活上都不斷深化進步當中。

蔡總統提到，這次疫情中，台日之間有很多官方合作，無論是鑽石公主號及秘魯、印度、斐濟、俄羅斯包機，一次次都見證深厚友誼，接下來有兩位滯留在吐瓦魯的日本朋友要回國，台灣很樂意提供協助。她也藉此機會感謝安倍晉三及日本副首相麻生太郎、日本官房長官菅義偉、日本外務大臣茂木敏充等，多次在各種場合，為台灣參與世界衛生會議（WHA）仗義執言，目前疫情仍在擴散當中，希望台灣和日本能夠就疫情資訊分享，疫苗藥品研發及醫療專家交流等項目，能有更多交流空間。

蔡總統說，因為疫情，原本應該正在舉辦的東京奧運延期，很多好朋友都覺得很遺憾，身為東京奧運組織委員會主席的森喜朗付出許多心力，衷心期盼疫情能夠在各國通力合作之下盡早獲得控制，讓明年夏天奧運順利圓滿進行，屆時台灣人民及政府也會全力支持順利舉辦，希望台日友好更加深化。

森喜朗則表示，這一次原本預計安排少人數訪問，本來打算低調秘密來訪，但是消息走漏，日本朝野各個政黨都有這個計畫，就組成跨黨派弔唁團聯合來台灣向李登輝弔唁，相信這是相當有意義的行動。

森喜朗表示，許多日本人民，不一定參與政治，但都打從心裡尊重李登輝，特別是與他同一個世代，都在小學階段迎來第二次大戰的終戰，二戰結束之後，日本沒有像德國及朝鮮半島一樣分裂成兩個陣營，日本可以維持國土統一的過程，台灣人民比日本人還要清楚，從這個意涵來說，李登輝比日本國會議員及一般民眾更了解日本歷史，因此許多人民都受到李登輝指導，他由衷感佩。

森喜朗說，一知道李登輝不幸與世長辭，所有日本國民及國會議員都期盼早日親自來向李登輝作最後告別，因此正式組成日本弔唁團。他說，新冠肺炎仍相當嚴峻，台灣能夠接受他率團來訪問，又逢禮拜天，台灣政要也陪同，他表達感謝，藉此也感謝台灣相關單位安排。