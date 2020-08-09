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港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

日本前首相森喜朗會見蔡英文 送禮讓人會心一笑

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
森喜朗（左）表示，日本首相安倍託他傳達，盼李登輝在天之靈安息，也感謝李登輝一生對台日關係的貢獻。圖／中央社
森喜朗（左）表示，日本首相安倍託他傳達，盼李登輝在天之靈安息，也感謝李登輝一生對台日關係的貢獻。圖／中央社

日本前首相森喜朗今天率日本國會跨黨派議員來台弔唁前總統李登輝，蔡英文總統稍早在總統府接見代表團，森喜朗表示，日本首相安倍託他傳達，盼李登輝在天之靈安息，也感謝李登輝一生對台日關係的貢獻，由衷敬佩。森喜朗也說，蔡總統在今年總統大選取得絕對勝利，他的致賀遲了一點，但仍表達欣喜及恭賀，也期盼蔡總統留意個人健康，為了人民幸福及國家發展，祝賀台灣未來前景光明，國運昌隆。

蔡總統日前登上日本青年漫畫雜誌「Big Comic」封面，今天森喜朗特別帶了這本雜誌送給蔡總統。森喜朗表示，他昨天從靜岡縣回到東京，下了新幹線在店裡面看到，便買了這本雜誌，這是他輩子第一次購買漫畫相關雜誌，今天等於是產地直送，送給蔡總統紀念。

森喜朗的動作讓在場人士會心一笑。隨後森喜朗也說明，這次他來台目的是致哀，應該保持嚴肅，祝福蔡總統政躬康泰，更上一層樓，台日友好綿延不斷，流傳永世。

日本青年漫畫雜誌Big Comic把總統蔡英文的畫像作為雜誌封面。圖／翻攝自Twitter
日本青年漫畫雜誌Big Comic把總統蔡英文的畫像作為雜誌封面。圖／翻攝自Twitter

日本 李登輝

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