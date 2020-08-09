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美國團今入境採檢 指揮中心：陽性送醫、陰性縮短行程

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
指揮官陳時中（右）表示，整團人員出境前三天已採檢確認陰性，這當然是好的，但因為新冠肺炎有潛伏期，三天前的檢驗無法阻絕全部。 圖／中央社
指揮官陳時中（右）表示，整團人員出境前三天已採檢確認陰性，這當然是好的，但因為新冠肺炎有潛伏期，三天前的檢驗無法阻絕全部。 圖／中央社

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將於今天下午率團搭乘專機抵達台灣，整團人員都具備出境前三天內的採檢陰性證明，抵台入境時也將接受採檢。若入境採檢有人陽性，該怎麼辦？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，如真如此，將是緊急事件，陽性者將立刻送醫，其餘陰性者的行程也會建議簡化。

陳時中表示，整團人員出境前三天已採檢確認陰性，這當然是好的，但因為新冠肺炎有潛伏期，三天前的檢驗無法阻絕全部，「很可能有檢驗不出來的，只能盡量降低可能性。」如果入境採檢才發現有陽性者，其餘檢驗陰性人員的行程很可能必須要減少。

艾薩是1979年以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員，這次在台期間將會見總統蔡英文及多位部會首長，並全程採取防疫措施。明天台美雙方將在中央流行疫情指揮中心簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」，指揮官陳時中今證實，雙方將討論醫療、衛生、物資等相關事宜。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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