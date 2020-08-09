影／日本前首相團抵台 將赴台北賓館弔唁李登輝

日本首相團下午搭乘專機抵台，成員下機搭上遊覽車離去，將在五點後前往台北賓館弔唁前總統李登輝，錯開與一般民眾接觸的時間，預計傍晚離開台灣。

【中央社／台北9日電】

日本前首相森喜朗今天率日本國會跨黨派議員來台追思前總統李登輝，預定下午4時前往總統府晉見蔡總統，隨後於下午5時赴台北賓館追思李登輝。府方指出，訪團成員晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸。

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。森喜朗率領日本跨黨派議員組成弔唁團，今天搭包機來台致哀，並且當日來回。

森喜朗擔任日本首相任內的2001年，李登輝計畫訪日治療心臟病，日本外務省擔憂引中國不滿，反對李登輝訪日，但森喜朗不顧外務省的反對，仍決定發給李登輝簽證。

根據總統府公布的行程，下午4時蔡總統將在總統府內接見「日本弔唁故李前總統訪台團」，蔡總統今天上午在臉書預告將直播這場接見行程；下午5時「日本弔唁團」再前往台北賓館，向李登輝表達追思哀悼，訪團追思完畢後，將在台北賓館發表談話。

總統府日前指出，將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，在符合防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

總統府發言人張惇涵上午受訪指出，訪團成員在日本出境前3日內完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送；訪賓進入總統府時，按照標準程序，必須佩戴口罩、測量體溫、手部進行酒精消毒；晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸，並且事後活動區域例行適當消毒。

張惇涵說，為降低對民眾的影響，日本前首相森喜朗一行將於下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李登輝表達追思哀悼。

台北賓館從1日起到16日止，每天上午10時至下午5時，開放民眾追思。

根據總統府統計，截至昨天為止，已有逾2萬名民眾前來台北賓館追思李登輝。

今天上午，台北市長柯文哲的父母現身台北賓館，柯媽留下紙條寫著「台灣最偉大、最有智慧、有理智、善良、愛民、偉大的總統」；柯爸則寫下「感謝再感謝，台灣有您是台灣人的光榮」。

日本前首相團下午抵台，將在五點後前往台北賓館弔唁前總統李登輝，錯開與一般民眾接觸的時間。記者葉信菉／攝影

日本前首相團下午搭乘專機抵台。記者葉信菉／攝影

前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗9日率團搭包機前往台北悼念。圖為森喜朗3日前往駐日代表處設置的追思處所弔唁。圖／中央社