快訊

直播／日本前首相團抵台 晉見蔡總統

美部長明簽備忘錄「限採訪人數」 陳時中：不要害我也隔離14天

影／日本前首相團抵台 將赴台北賓館弔唁李登輝

攝影中心 / 記者葉信菉／即時報導
日本前首相團下午抵台，準備前往台北賓館弔唁前總統李登輝，成員下機搭上遊覽車。記者葉信菉／攝影
日本前首相團下午抵台，準備前往台北賓館弔唁前總統李登輝，成員下機搭上遊覽車。記者葉信菉／攝影

日本首相團下午搭乘專機抵台，成員下機搭上遊覽車離去，將在五點後前往台北賓館弔唁前總統李登輝，錯開與一般民眾接觸的時間，預計傍晚離開台灣。

【中央社／台北9日電】

日本前首相森喜朗今天率日本國會跨黨派議員來台追思前總統李登輝，預定下午4時前往總統府晉見蔡總統，隨後於下午5時赴台北賓館追思李登輝。府方指出，訪團成員晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸。

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。森喜朗率領日本跨黨派議員組成弔唁團，今天搭包機來台致哀，並且當日來回。

森喜朗擔任日本首相任內的2001年，李登輝計畫訪日治療心臟病，日本外務省擔憂引中國不滿，反對李登輝訪日，但森喜朗不顧外務省的反對，仍決定發給李登輝簽證。

根據總統府公布的行程，下午4時蔡總統將在總統府內接見「日本弔唁故李前總統訪台團」，蔡總統今天上午在臉書預告將直播這場接見行程；下午5時「日本弔唁團」再前往台北賓館，向李登輝表達追思哀悼，訪團追思完畢後，將在台北賓館發表談話。

總統府日前指出，將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，在符合防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

總統府發言人張惇涵上午受訪指出，訪團成員在日本出境前3日內完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送；訪賓進入總統府時，按照標準程序，必須佩戴口罩、測量體溫、手部進行酒精消毒；晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸，並且事後活動區域例行適當消毒。

張惇涵說，為降低對民眾的影響，日本前首相森喜朗一行將於下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李登輝表達追思哀悼。

台北賓館從1日起到16日止，每天上午10時至下午5時，開放民眾追思。

根據總統府統計，截至昨天為止，已有逾2萬名民眾前來台北賓館追思李登輝。

今天上午，台北市長柯文哲的父母現身台北賓館，柯媽留下紙條寫著「台灣最偉大、最有智慧、有理智、善良、愛民、偉大的總統」；柯爸則寫下「感謝再感謝，台灣有您是台灣人的光榮」。

日本前首相團下午抵台，將在五點後前往台北賓館弔唁前總統李登輝，錯開與一般民眾接觸的時間。記者葉信菉／攝影
日本前首相團下午抵台，將在五點後前往台北賓館弔唁前總統李登輝，錯開與一般民眾接觸的時間。記者葉信菉／攝影

日本前首相團下午搭乘專機抵台。記者葉信菉／攝影
日本前首相團下午搭乘專機抵台。記者葉信菉／攝影

前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗9日率團搭包機前往台北悼念。圖為森喜朗3日前往駐日代表處設置的追思處所弔唁。圖／中央社
前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗9日率團搭包機前往台北悼念。圖為森喜朗3日前往駐日代表處設置的追思處所弔唁。圖／中央社

日本前首相森喜朗（右二）率領的弔唁故前總統李登輝訪台團9日從東京羽田機場前往台灣，當天來回。這是外國前往台灣弔唁中的首團，別具意義。圖／中央社
日本前首相森喜朗（右二）率領的弔唁故前總統李登輝訪台團9日從東京羽田機場前往台灣，當天來回。這是外國前往台灣弔唁中的首團，別具意義。圖／中央社

李登輝 專機 日本

延伸閱讀

追悼李登輝 日本跨黨派弔唁團赴台

日本跨黨派弔唁團近午從羽田出發 謝長廷送機致意

華府退伍軍人團體聲明 反對李登輝葬五指山軍人公墓

李登輝三度入夢 李安妮：父親交代我去看媽媽

相關新聞

影／日本前首相團抵台 將赴台北賓館弔唁李登輝

日本首相團下午搭乘專機抵台，成員下機搭上遊覽車離去，將在五點後前往台北賓館弔唁前總統李登輝，錯開與一般民眾接觸的時間，預...

索馬利蘭駐台代表抵台 吳釗燮：無懼中國抵任太棒了

索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）昨晚表示，他已在7日傍晚抵達台灣，外交部長...

賴清德同框張泰山、林智勝 推廣世界原住民族國際日

今天是世界原住民族國際日，副總統賴清德在臉書公開他與職棒球星張泰山、林智勝、鄭達鴻及黃宗安拍攝的影片，強調原住民回復傳統...

民主不該放暑假！學生團體呼籲青年出門投票

近年選舉年輕選票成為一股關鍵力量，高雄學生民主聯盟在這次的市長補選當中，舉辦「市政規畫應納入學生意見」論壇，日前分別與三...

日本跨黨派弔唁團近午從羽田出發 謝長廷送機致意

日本前首相森喜朗今天將率日本國會跨黨派議員團來台追思前總統李登輝，包機在近午已起飛；我駐日代表謝長廷今天到羽田機場向代表...

建管處涉貪案懲處 柯文哲撂重話：系統性貪汙連坐三級

台北市長柯文哲今天繼續在高雄輔選市長候選人吳益政，針對北市府建管處員工涉貪案可能擴大懲處一事，柯文哲說，台北市府會修改制...

崇越論文大賞 賴清德：讓創新成為台灣經濟發展的動能

第13屆崇越論文大賞頒獎典禮上午在圓山飯店舉行，副總統賴清德出席致詞表示，人才培育是台灣經濟發展的基礎，透過基礎建設與人...

華府退伍軍人團體聲明 反對李登輝葬五指山軍人公墓

李登輝前總統日前逝世，享耆壽98歲，傳將擇日安葬於國軍五指山軍人公墓「特勳區」。美國華府榮光會及黃埔同學會於當地時間8月...

李登輝三度入夢 李安妮：父親交代我去看媽媽

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。李登輝的女兒李安妮昨天深夜透過臉書貼文「人生第一個沒有父親的父親節」，她透露，...

阿扁也跟風 老家找到「像極愛情老照片」竟不是談阿珍

近日社群上引爆一股「像極了愛情」風潮，政治人物也爭相跟風追流行，70歲前總統陳水扁也玩這個「萬用網路哏」，他今天一早發出...

【重磅快評】朋友老的好 從團進團出看森喜朗弔念之旅

最近台灣上空相當熱鬧，外賓訪台絡繹不絕，首先是日本前首相森喜朗於今日抵台的弔念之行，傍晚則有美國衛生部長阿查爾的請益之旅...

美日政要來台陳時中「我負責」 包正豪：不懂他的邏輯

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨出席肝基會26周年活動，被媒體問及「美日政要來台免隔離，發生感染你負責嗎？」陳時中說，...

熱門新聞

有無社區感染？彰化萬人新冠血清檢測8月25日可明朗

彰化萬人血清抗體調查 社區確有隱形感染者

彰化萬人抗體疑社區隱形感染者 指揮中心回應了

藍綠白都沒來！八八風災11周年 高市長三候選人全缺席

美日政要來台陳時中「我負責」 包正豪：不懂他的邏輯

彰化血清抗體檢測 4族群都驗出部分陽性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。