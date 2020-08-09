賴清德同框張泰山、林智勝 推廣世界原住民族國際日
今天是世界原住民族國際日，副總統賴清德在臉書公開他與職棒球星張泰山、林智勝、鄭達鴻及黃宗安拍攝的影片，強調原住民回復傳統名字、地名及學校的殷切期盼，藉由正名的過程，找回自我認同，也不要忘了自己的族語、文化。
賴清德說，穿著繡有族語名字的球衣，馳騁在球場上，是一件很美好又驕傲的事。每一個美麗的族名，都有著家族長輩蘊含的濃厚期盼與情感，他和Ati Masaw （張泰山）、Ngayaw Ake（林智勝）、Palac Nalifong（鄭達鴻）、Sungtok Icung（黃宗安）聊聊屬於自己名字的故事，也關心原住民基層棒球發展。
賴清德說，1994年8月1日，李登輝前總統公布憲法增修條文，回應原住民族多年來的訴求，將「山胞」正名為「原住民」，擺脫汙名化。今天是世界原住民族國際日，回復傳統名字、地名及學校是族人的殷切期盼，藉由正名的過程，找回自我認同，也不要忘了自己的族語、文化。
影片中也藏有彩蛋，林智勝頻頻NG，被賴清德提醒這樣會被小球員關注，張泰山看似一鏡到底，但導演又說「再來一次」，讓他很驚訝，眾人與賴清德就在歡笑聲中完成拍攝。
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