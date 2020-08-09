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民主不該放暑假！學生團體呼籲青年出門投票

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影

近年選舉年輕選票成為一股關鍵力量，高雄學生民主聯盟在這次的市長補選當中，舉辦「市政規畫應納入學生意見」論壇，日前分別與三位候選人對談，高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票

中山大學學生會會長林子盛說，他是南飄到高雄讀書的學生，畢業後希望留在高雄發展，也體認到高雄的困境，好的就業機會不足、低薪、空氣汙染嚴重等。林子盛說，高雄孩子紛紛到外地發展，不是因為高雄青年不努力、不夠優秀，是高雄缺少為年輕人打造的舞台，期望亞洲新灣區、橋頭科學園區能提供薪資等條件具吸引力的工作機會。

政治大學研究生學會前會長張維倫形容，高雄人近2年成為地方自治史上最驚濤駭浪的一群人，高雄這艘身經百戰的大船，在2年民主旅程後，將在8月15日駛返大港。

「手中這張選票十分珍貴！」台灣學生聯合會理事長朱軒立說，台灣歷經幾次政黨輪替，「做不好就換掉」共識深植在台灣人民心中，815補選投票，對台灣民主是重要里程碑，一年當中能投三次票的高雄人，不要輕易放棄這得來不易的權利，「民主是沒有在放暑假的！」

高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷表示，選戰期間，聯盟分別與三位候選人對談，希望候選人能意識到青年想參與社會發展的行動力，不能忽略青年的存在與影響性。葉說，低薪問題是這個世代的共同焦慮，許多還沒出社會的青年學子對未來感到憂心，希望政策形成過程中，能多傾聽青年聲音。

高雄市民政局代理局長兼選委會總幹事駱邦吉說，這次高雄補選選舉人數是230萬1597人，全市38個行政區中，以鳳山區29萬4369人最多，選舉人數最少的行政區是茂林區1524人。這次補選20至29歲有35萬6千多人，30歲至39歲約有40萬人。

高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷表示，選戰期間，聯盟分別與三位候選人對談，希望候選人能意識到青年想參與社會發展的行動力，不能忽略青年的存在與影響性。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷表示，選戰期間，聯盟分別與三位候選人對談，希望候選人能意識到青年想參與社會發展的行動力，不能忽略青年的存在與影響性。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影
高雄學生民主聯盟、台灣學生聯合會等學生自治團體今天站出來疾呼「民主沒有放暑假」，希望高雄青年踴躍出門投票。記者王慧瑛／攝影

青年 投票

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