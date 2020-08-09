日本跨黨派弔唁團近午從羽田出發 謝長廷送機致意
日本前首相森喜朗今天將率日本國會跨黨派議員團來台追思前總統李登輝，包機在近午已起飛；我駐日代表謝長廷今天到羽田機場向代表團致意。
謝長廷今天在臉書上表示，森喜朗率跨黨派國會議員前往台灣弔唁李登輝，一天來回的行程相當勞累辛苦，尤其森喜朗已經是83歲高齢，而且有多項病痛治療中，這次為表達對李登輝的敬意以及台日關係的重視，千里迢迢，遠赴台灣，精神令人感佩，所以他早上特別趕到羽田機場向他們致意，祝他們一路順風平安。
謝長廷說，這次的訪團超黨派國會議員包括自由民主黨的古屋圭司、岸信夫、衞藤征士郎、長島昭久、中山泰秀，還有公明黨的富田茂之、立憲民主黨的中川正春、國民民主黨的榛葉賀津也、日本維新會的石井章等九人，由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明陪同。
根據總統府公布的行程，下午4時蔡英文總統將在總統府內接見，蔡英文總統上午也在臉書預告將直播這場接見；下午5時日本弔唁團轉往台北賓館，向李登輝表達追思哀悼，訪團追思完畢後，將在台北賓館發表談話。據了解，日本弔唁團會在台北賓館與李登輝家屬碰面致意。
此行採用「外交泡泡」模式防疫，訪團成員未經14天隔離，而是在日本出境前3日內，完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送。
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