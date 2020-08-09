建管處涉貪案懲處 柯文哲撂重話：系統性貪汙連坐三級

台北市長柯文哲今天繼續在高雄輔選市長候選人吳益政，針對北市府建管處員工涉貪案可能擴大懲處一事，柯文哲說，台北市府會修改制度，今天起，北市府的系統性貪汙案要連坐三級，長官是管理者，不能置身事外。

高雄市長補選的選前黃金周，民眾黨黨主席柯文哲的輔選行程進入第3天，今早繼續陪著高雄市長候選人吳益政到岡山文賢市場掃街拜票，柯文哲拜票完接受媒體聯訪。

台北市政府發生電梯弊案，一名涉案的建管處員工輕生，此案可能會擴大懲處，十幾人可能遭記過。柯文哲說，要相信制度不是相信個人，家屬不敢說沒錯，但不能一大堆不相干的事灌在死者身上，這樣子壓力太大，對台北市政府而言，事情已經發生，會修正相關制度。

柯文哲強調，從今天起，針對系統性貪汙，台北市政府要連坐三級，長官是管理者，不能說底下做什麼不知道、管不了，凡當汙點證人出來舉發沒事，若搞到系統性貪汙，出事要連坐三級。