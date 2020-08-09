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華府退伍軍人團體聲明 反對李登輝葬五指山軍人公墓

聯合報 / 記者張文馨蔡佩芳／台北即時報導
前總統李登輝七月底辭世，遺體規劃安葬五指山軍人公墓「特勳區」，引發退伍軍人反彈。圖／本報資料照片
前總統李登輝七月底辭世，遺體規劃安葬五指山軍人公墓「特勳區」，引發退伍軍人反彈。圖／本報資料照片

李登輝前總統日前逝世，享耆壽98歲，傳將擇日安葬於國軍五指山軍人公墓「特勳區」。美國華府榮光會及黃埔同學會於當地時間8月6日發表嚴正聯合聲明，呼應全美各地及台灣內部退伍軍人，反對前總統李登輝下葬五指山軍人公墓。

華府榮光會及黃埔同學會兩會在聲明中指出，五指山國軍公墓是中華民國最值得國人景仰的軍人公墓，設立目的在於表彰對國家有功軍人，葬於此地之高級將領如劉玉章、何應欽、黃杰等逾百人，個個功業彪炳，為中華民國的生存發展奉獻一生，值得後世子孫及軍人景仰與緬懷。

聲明簡敍李登輝生平，列舉李登輝一生之中參加日軍對華作戰、加入共產黨反對中華民國政府、加入國民黨後升至國家領導位階黨政軍一把抓、認日本為祖國並斥中華民國政府為外來政權作為，皆證明他死後不適合入殮五指山軍人公墓，與終其一生報效國家的軍人合葬。

榮光會會長李昌緒對於近來少數國人稱李登輝為民主先生，並有部份台獨人士建議將桃園機場改名李登輝機場等舉措，非常不以為然。由於兩岸獨特的政治闗係，政府遷台後不得不採取戒嚴，以維護台灣安全，當時著眼在於不被赤化。1987年故總統蔣經國宣佈解除戒嚴，並開放黨禁、報禁時，李登輝只是副總統，台灣的民主並不歸功於他。

李昌緒表示，事實證明台灣的確也由於穩定的政治，從而奠定了經濟發展的契機，因此在1980年代有台灣錢淹腳目的盛況。蔣經國重用了故行政院長孫運璿等人，加上國人胼手胝足，才能使台灣的經濟蓬勃發展。反而是李登輝1988年執政後，台灣的政治鬥爭及黑金經濟開始日益猖獗；國家被分化為所謂的本省勢力與外省勢力，或者是愛台灣與不愛台灣，李登輝甚至宣稱釣魚台為日本領土。

李昌緒表示，大家都是一家人，在台灣這個島上共同奮鬥。政治人物運用權謀，分化國人，以達成個人政治目的，如果這樣也被稱為民主先生，台灣的民主也太廉價。

黄埔同學會會長鄭文彬表示，台北政壇現流傳著陰謀論，直指蔡英文總統欲將李登輝入殮五指山軍人公墓，其實是在陷軍人於不義。國人皆知軍人講的是忠跟義，一直以來都是以效忠政府為職志，因此絕大多數軍人，均不齒國內政客是非顛倒的作為。部份綠營網軍已開始鋪天蓋地的挑撥國人，聲稱軍人不尊重國家元首，對於軍人再一次的打壓。

鄭文彬希望李登輝妻子曾文惠、女兒李安妮若對其夫、其父仍有一絲懷念，就應自擇墓地，或是要求國家另擇地安葬。

退伍軍人 李登輝 中華民國

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