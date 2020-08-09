快訊

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

阿扁也跟風 老家找到「像極愛情老照片」竟不是談阿珍

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（左）日前上午在高雄市議員兒子陳致中（右）陪同下到台北賓館追思故總統李登輝。 本報資料照片
前總統陳水扁（左）日前上午在高雄市議員兒子陳致中（右）陪同下到台北賓館追思故總統李登輝。 本報資料照片

近日社群上引爆一股「像極了愛情」風潮，政治人物也爭相跟風追流行，70歲前總統陳水扁也玩這個「萬用網路哏」，他今天一早發出在台南西庄老家找到的已故父親舊照，不是談妻子吳淑珍，而是睹物思人想念父親。其中一張父親倚牆張望的照片，他形容「好像等待阿扁早日歸來，和靜候扁媽早日出院，更是像極了愛情」。

阿扁說，父親一輩子不曾出國，勞苦一生，晚年沒能好好享福，60歲便死於肝癌，從診斷癌末到病逝不到4個月。

阿扁說，父親為扶養一大家子，當佃農不足以養家餬口，只好去當人家的長工，不眠不休工作，操作農機輾斷手腕要吃自己，沒戴口罩噴農藥積勞成疾也只能怪自己，相當辛酸。

昨天是父親節，每逢佳節倍思親，阿扁說，他在西庄老家找到幾張「像極了愛情」老照片，其中一張是父親背著幼年陳致中，手上牽著外孫、懷裡抱著外孫女的溫馨合照。

望著老照片，阿扁回顧起他施政時期的種種。他說，身為佃農之子、長工之子，才能感同身受老農與勞工辛勞缺保障的艱辛處境，是他推動老農津貼、老人年金、勞退新制等政策動力，「這些都是阿扁接地氣的心情故事」。

前總統陳水扁也跟風，以「像極了愛情」當賣點發文，有網友留言稱讚他跟得上時代語言。翻攝自陳水扁臉書
前總統陳水扁也跟風，以「像極了愛情」當賣點發文，有網友留言稱讚他跟得上時代語言。翻攝自陳水扁臉書

愛情 父親節

延伸閱讀

台積發光 阿扁還國民黨清白

【綠戰友諍言4】11年未見卻常夢到 羅文嘉：阿扁又來找我了

聯電為何慘輸台積電？他揭關鍵：西進陸、根留台灣

影／阿扁來了！陳水扁現身民進黨全代會 進場不發一語

相關新聞

美日政要來台陳時中「我負責」 包正豪：不懂他的邏輯

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨出席肝基會26周年活動，被媒體問及「美日政要來台免隔離，發生感染你負責嗎？」陳時中說，...

阿扁也跟風 老家找到「像極愛情老照片」竟不是談阿珍

近日社群上引爆一股「像極了愛情」風潮，政治人物也爭相跟風追流行，70歲前總統陳水扁也玩這個「萬用網路哏」，他今天一早發出...

【重磅快評】朋友老的好 從團進團出看森喜朗弔念之旅

最近台灣上空相當熱鬧，外賓訪台絡繹不絕，首先是日本前首相森喜朗於今日抵台的弔念之行，傍晚則有美國衛生部長阿查爾的請益之旅...

高市長選後若江啟臣19日前意外去職 國民黨主席須改選

高雄市長補選結果成國民黨主席江啟臣檢定考，有意角逐下屆黨主席的黨內要角早已磨刀霍霍。因市長補選投票日後第一次中常會，正好...

釋憲藍白合作？ 民眾黨態度開放

國民黨團原定近期針對監委人事案未實質審查提出釋憲，但由於二位藍委陳超明、廖國棟被羈押，連署人數不足而暫緩，是否和同樣要提...

索馬利蘭接見陸代表團 外交部：台索溝通暢通

索馬利蘭媒體七日報導，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）日前接見由中非合作論壇事務大使周欲曉領軍的中國大...

避免監委同意權釋憲失焦 國民黨團評估與民眾黨團合作

國民黨團原本本周要針對本屆監察委員同意權行使程序合法性提出釋憲，但因上周立委集體涉貪案，黨籍立委陳超明與廖國棟遭收押禁見...

影／江啟臣：請人民檢視執政黨有沒有減煤、抗空汙

八八抗暖化反空汙遊行今天在台中登場，醫界、環團提「宣布氣候緊急狀態、減碳改善空汙中南部優先、訂定無煤期程2050年淨零碳...

影／「柯媽」誇陳其邁好 柯P聳肩苦笑：她每個都說好

高雄市長補選15日投票，三方陣營交火激烈，台北市長柯文哲的母親今午參加大稻埕活動，說自己不認識高雄市長候選人吳益政，但在...

【小黨存亡1】民眾黨只有空氣票難勝選 時代力量涉弊光環散盡

民眾黨與時代力量兩個小黨，不約而同陷入發展瓶頸，民眾黨四場地方補選屢戰屢敗，黨內認為若持續逃避地方經營課題，永遠無法從現有藍綠結構下突圍...

推動權責相符總統制政府 林為洲擬提修憲案廢行政院長

國民黨團推動政府體制變革權責相符再進一步，國民黨團總召林為洲已草擬「廢行政院長」修憲案，明訂未來總統就是國家最高行政首長...

【重磅快評】當個助理就被統戰？兩岸條例仍在石器時代

曾雅琦等27人因為前年9月至去年3月間，跟對岸「廈門海旅海安服務有限公司」簽了契約，到廈門市海滄區擔任社區主任助理，從事...

熱門新聞

有無社區感染？彰化萬人新冠血清檢測8月25日可明朗

美日政要來台外交豁免隔離檢疫 陳時中：出事我負責

彰化萬人血清抗體調查 社區確有隱形感染者

又增2名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

藍綠白都沒來！八八風災11周年 高市長三候選人全缺席

國民黨李眉蓁存款0？陳其邁發言人：連鬼都不相信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。