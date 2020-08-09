阿扁也跟風 老家找到「像極愛情老照片」竟不是談阿珍
近日社群上引爆一股「像極了愛情」風潮，政治人物也爭相跟風追流行，70歲前總統陳水扁也玩這個「萬用網路哏」，他今天一早發出在台南西庄老家找到的已故父親舊照，不是談妻子吳淑珍，而是睹物思人想念父親。其中一張父親倚牆張望的照片，他形容「好像等待阿扁早日歸來，和靜候扁媽早日出院，更是像極了愛情」。
阿扁說，父親一輩子不曾出國，勞苦一生，晚年沒能好好享福，60歲便死於肝癌，從診斷癌末到病逝不到4個月。
阿扁說，父親為扶養一大家子，當佃農不足以養家餬口，只好去當人家的長工，不眠不休工作，操作農機輾斷手腕要吃自己，沒戴口罩噴農藥積勞成疾也只能怪自己，相當辛酸。
昨天是父親節，每逢佳節倍思親，阿扁說，他在西庄老家找到幾張「像極了愛情」老照片，其中一張是父親背著幼年陳致中，手上牽著外孫、懷裡抱著外孫女的溫馨合照。
望著老照片，阿扁回顧起他施政時期的種種。他說，身為佃農之子、長工之子，才能感同身受老農與勞工辛勞缺保障的艱辛處境，是他推動老農津貼、老人年金、勞退新制等政策動力，「這些都是阿扁接地氣的心情故事」。
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