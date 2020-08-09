美日政要來台陳時中「我負責」 包正豪：不懂他的邏輯

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨出席肝基會26周年活動，被媒體問及「美日政要來台免隔離，發生感染你負責嗎？」陳時中說，「我負責」。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，不懂陳時中的邏輯，到底要怎樣負責？

包正豪表示，他是完全聽不懂陳時中的邏輯。不過退一萬步來說，「縱使陳時中的那一連串鬼話都屬實好了」，倘若還是有問題，陳時中到底要怎樣負責？不要說，引咎辭職，那個是基本款。講說要負責的人都不負責。

宅神朱學恒在臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」表示，「國家處境艱困，用防疫換外交是不得已，你說實話大家也不是不能體諒」，但結果當局用指揮中心的公信力出來擋，說目前防疫做法最好，不用改。

朱學恒說，可是邏輯卻不能解釋，500萬人確診的美國，衛生部長來台，落地檢測卻不隔離14天。邏輯也不能解釋，剛因為全境大爆發，確診創歷史新高而被指揮中心從中低疫情風險國家除名的日本，前首相森喜朗帶一行九名議員來台，卻落地不檢測不隔離。「光這兩組人的處理邏輯就彼此牴觸，人民到底要相信哪一種邏輯？」

朱學恒說，他建議美國衛生部長去的地方、住的飯店，經過的工廠，兩周之內都不要去。森喜朗去的李前總統靈堂還是公開場地，建議民眾在8月9日之前趕快去致意，之後不能保證風險。「各位，自求多福，這世界上只有邏輯是共通語言，當邏輯說不通的時候，不是有超自然力量介入，就是有漏洞了」。