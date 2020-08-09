高市長選後若江啟臣19日前意外去職 國民黨主席須改選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

高雄市長補選結果成國民黨主席江啟臣檢定考，有意角逐下屆黨主席的黨內要角早已磨刀霍霍。因市長補選投票日後第一次中常會，正好是本屆黨主席任期倒數滿一年最後一天，在有心者壓力下，江選後動向，也牽動後續黨內角力。

據國民黨黨章規定，黨主席一任4年，若任內去職須3個月內完成改選，但去職後剩餘任期不滿1年時，則由副主席代理至任滿為止。若無副主席，依據年初慣例，將由中常委間推舉一人代理主席。

黨務人士推估，本屆國民黨主席任期應自前主席吳敦義2017年8月20日就任日起算，也就是說本屆任滿日為明年8月19日。若8月15日高雄市長補選慘敗，江啟臣在8月19日中常會請辭負起政治責任，黨主席遺缺依規定須改選。

被點名有意爭取下屆黨主席的前市長朱立倫，近日已勤走基層，但對是否參選仍不願鬆口，近日受訪時僅表示8月15日前全黨應先團結拚高市長補選勝選，8月16日起黨內也要團結支持江啟臣帶大家一起做修憲改造。

高雄市前市長韓國瑜也被點名可能參選下任黨主席，不過韓營人士表示，韓目前都在休息，參選黨主席的動機薄弱。外傳韓以全省起走試水溫，韓營人士也說，那只是去探望老朋友。

該韓營人士說，國民黨內各種人都有，8月15日後當然會有人對江啟臣丟石頭，但外界謠傳韓國瑜將於8月16日宣布選黨主席，訊息與事實差距太大，也低估韓政治智慧；現在罷韓氛圍尚在，對韓最好就是消失，就算要選也不會這時宣布。

有挺朱立倫藍委則認為，高雄市長補選後有份量者應不會對江啟臣逼宮，黨內應仍維持兄弟登山各自努力格局。有中常委則分析，不管黨內誰要挑戰下任黨主席之位，要表態大概都是明年初的事，提前宣布只是引火上身。

不過也有常委私下表示，若江啟臣在剩下任期不到一年時請辭黨主席，因江未任命副主席，只能由中常委代理，他會認真考慮角逐代理主席領導國民黨。

江啟臣 國民黨 高雄市

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