釋憲藍白合作？ 民眾黨態度開放

國民黨團原定近期針對監委人事案未實質審查提出釋憲，但由於二位藍委陳超明、廖國棟被羈押，連署人數不足而暫緩，是否和同樣要提出釋憲的民眾黨團合作，引發關注。民眾黨團總召賴香伶昨表示，民眾黨團對釋憲案的「藍白合作」持開放的態度。

賴香伶表示，監委人事爭議是相當重要的憲政層次問題，透過釋憲才能釐清未來國會處理各項人事同意權時，審議程序的重要性，國民黨作為最大在野黨，希望國民黨團慎思，以順利推動釋憲為考量。

賴香伶說，各政黨對於每個議題會有策略應用、議事攻防的不同考慮都很正常，現在的情況是國民黨團無法單獨完成連署釋憲，若提出和民眾黨團的合作，會抱持開放的討論態度。

賴香伶指出，民眾黨團甚至也有提出自己的釋憲版本，若國民黨團要來一同連署，也會樂觀其成。

國民黨團目前共有三十八席，剛好是獨立連署釋憲的底線，但扣掉廖國棟、陳超明目前被羈押後，便無法獨立完成連署，必須與其他在野黨團合作，才能提出釋憲。

國民黨團副書記長林奕華表示，即使已爭取加入黨團運作的無黨籍立委高金素梅參與連署仍無法達標，確實有黨籍立委主張基於對憲政堅持，不能縱容違法，應考慮與民眾黨團合作提釋憲案可能性，黨團內部也有初步討論，但還未定案。