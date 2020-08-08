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避免監委同意權釋憲失焦 國民黨團評估與民眾黨團合作

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民眾黨團是否與國民黨團合作連署釋憲，引發關注。 本報系資料照
民眾黨團是否與國民黨團合作連署釋憲，引發關注。 本報系資料照

國民黨團原本本周要針對本屆監察委員同意權行使程序合法性提出釋憲，但因上周立委集體涉貪案，黨籍立委陳超明廖國棟遭收押禁見，無法完成38位立委連署門檻。黨團人士表示，評估與民眾黨團合作可能。

國民黨團副書記長林奕華表示，即使已爭取加入黨團運作的無黨籍立委高金素梅參與連署仍無法達標，確實有黨籍立委主張基於對憲政堅持，不能縱容違法，應考慮與民眾黨團合作提釋憲案可能性，黨團內部也有初步討論，但還未定案。

黨團人士則透露，其實廖國棟與陳超明都已完成連署，兩人也未被停止立委職權，連署也屬有效，甚至連服刑中的無黨籍立委傅崐萁都曾考慮拜託加入連署，但考慮不要讓釋憲案失焦，反被有心人操作，只能暫緩提出釋憲，再思考解決之道。

釋憲 陳超明 廖國棟

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