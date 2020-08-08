影／「柯媽」誇陳其邁好 柯P聳肩苦笑：她每個都說好

高雄市長補選15日投票，三方陣營交火激烈，台北市長柯文哲的母親今午參加大稻埕活動，說自己不認識高雄市長候選人吳益政，但在電視上看到陳其邁，知道陳是「好人」。人在高雄輔選吳益政的柯文哲受訪時尷尬聳聳肩，苦笑說，「我媽媽是人人好，每個她都說不錯」。

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到高雄排定11個輔選市長候選人吳益政行程，結果「柯媽」在台北參加地方活動，受訪時媒體要求她比較民眾黨候選人吳益政與民進黨候選人陳其邁，柯媽說，陳其邁是好人。

今天傍晚，柯文哲陪同吳益政出席在高雄市議會附近舉辦的親子嘉年華會，面對媒體追問柯媽的「好人說」，柯P先是說「這也沒什麼奇怪的」，接著說，陳其邁本人也沒什麼太負面的消息，「負面的消息，你們（媒體）也不會講阿」。

柯文哲替母親打圓場，指他媽媽很少來高雄，與吳益政沒有來往，一旁的吳說，「只有黨慶和她握過一次手」。至於是否請柯媽南下輔選，柯答說，「不容易哦，80多歲讓她坐高鐵，我看算了」。柯表示，他媽媽不認識陳其邁，也沒來往，但人人好，不會講大家的壞話，每個都說不錯 。