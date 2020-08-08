赴港確診國人已掌握足跡 莊人祥：35名接觸者需採檢

日前香港一例自台返港的女性國人確診個案，指揮中心昨表示，該個案疫調過程說詞反覆，「目前較棘手」，已調閱手機通聯資料。指揮中心發言人莊人祥表示，共掌握35名接觸者需採檢，已採檢五人，尚未有結果，將根據疫調比對軌跡、持續調查，擴大接觸者採檢人數。

該從台灣返港的女性確診者為台籍女性，7月27日自台入境香港，當天在港採檢，隔天檢驗一採陰性，但在港飯店隔離期間偷跑外出，8月2日再採檢發現陽性，該女在8月2日採檢前皆無症狀，直到8月4日後住院後開始有症狀。