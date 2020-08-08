藍白合作共推釋憲？ 民眾黨團：態度開放
國民黨團原定近期針對監委人事案未實質審查提出釋憲，但由於2位藍委陳超明、廖國棟被羈押，連署人數不足而暫緩，是否和同樣要提出釋憲的民眾黨團合作，引發關注。民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨團對釋憲案的「藍白合作」持開放態度。
賴香伶表示，監委人事爭議是相當重要的憲政層次問題，透過釋憲才能釐清未來國會處理各項人事同意權時，審議程序的重要性；國民黨作為最大在野黨，希望國民黨團慎思，以順利推動釋憲為考量。
賴香伶說，各政黨對於每個議題會有策略應用、議事攻防的不同考慮都很正常，現在的情況是國民黨團無法單獨完成連署釋憲，若提出和民眾黨團的合作，會抱持開放的討論態度；甚至民眾黨團也有提出自己的釋憲版本，若國民黨團要來一同連署，也樂觀其成。
國民黨團目前共有38席，剛好是獨立連署釋憲的底線，但扣掉廖國棟、陳超明目前被羈押後，便無法獨立完成連署，必須與其他在野黨團合作，才能提出釋憲。
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