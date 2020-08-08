蔣萬安帶兒子做父親節卡片 兒子回答問題語出驚人

今天是父親節，國民黨立委蔣萬安和兒子蔣得立一起拍影片做父親節卡片，蔣得立被問到知不知道爸爸的職業時，回答「當立法委員」後，又加碼爆料蔣萬安的母親說蔣萬安「要當……」，但聲音被消音處理，引發好奇到底蔣萬安的母親說了什麼。

蔣萬安今天在臉書上傳一段影片，影片中他和兒子穿父子裝，一邊做卡片一邊回答問題。

影片中蔣得立被問到最常一起和爸爸做的事情時，回答「算數學」，之後被追問蔣萬安的數學好不好時，蔣得立則是沉默，後來蔣得立回答最常和爸爸一起做的事情是「睡覺」，還說比較喜歡媽媽陪，讓蔣萬安一度接不上話。

蔣得立在影片中也透露他的籃球打得很好，加入籃球隊，而蔣萬安被問到蔣得立表現最好的科目時回答「英文」，結果被蔣得立反駁是國語，最近還因為作文寫很好所以國語考了102分；影片吸引不少網友觀看，許多人留言表示蔣萬安父子的互動很溫馨、可愛。