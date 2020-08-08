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韓國瑜遭高票罷免 陳宏昌：不意外公道自在人心

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
蘆洲湧蓮寺主委、前國民黨立委陳宏昌（前右2）今早和新北市長侯友宜（前左3）同框，為觀世音菩薩得道紀念日參拜。記者魏翊庭／攝影
蘆洲湧蓮寺主委、前國民黨立委陳宏昌（前右2）今早和新北市長侯友宜（前左3）同框，為觀世音菩薩得道紀念日參拜。記者魏翊庭／攝影

曾批今年總統大選國民黨候選人韓國瑜「整天打麻將」等語，蘆洲湧蓮寺主委、前國民黨立委陳宏昌今早和新北市長侯友宜同框，為觀世音菩薩得道紀念日參拜。陳宏昌受訪時被問及韓國瑜被高票罷免會不會意外，他表示，「不會啊，公道自在人心」，對高雄補選他則說「我一介平民，不好批評」。不過他對侯友宜期許很高，希望他「步步高升」。

陳宏昌對韓國瑜遭罷免高雄市長，他表示，「我想大家都知道吧，不是我準吧」，是否預期到最後會成功？他坦言「沒有想到票數那麼高」，不過不感到意外，他說「公道自在人心」。

至於怎麼看現在高雄市長補選？陳宏昌則一改對韓國瑜直來直往的批評，由於他因批韓遭開除黨籍，他表示，「我不好意思講耶」，他表示自己不身在國民黨裡面、也不是黨員，「我一介平名，不好批評這個事情，對不起」。

對比批評韓國瑜，陳宏昌對侯友宜期許很高，他在參拜致詞時表示，希望侯「步步高升」。會後他解釋，侯友宜是一個真正要做事的人，「不是說像一般要作秀，講好聽話」，他說，侯在新北市內得到很大的民心，把一件事做好是侯畢生希望。是否挺侯選總統？他說，期許侯更進一步，不過也要先把新北市政做好。

蘆洲湧蓮寺主委、前國民黨立委陳宏昌（右）今早和新北市長侯友宜（左）同框，為觀世音菩薩得道紀念日參拜。記者魏翊庭／攝影
蘆洲湧蓮寺主委、前國民黨立委陳宏昌（右）今早和新北市長侯友宜（左）同框，為觀世音菩薩得道紀念日參拜。記者魏翊庭／攝影

韓國瑜 陳宏昌 罷免

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