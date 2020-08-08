韓國瑜父親節分享近況：變白胖，就是頭髮還沒長回來
遭罷免去職後，前高雄市長韓國瑜沉澱心情，低調過日子，今天是父親節，他在臉書發文向支持者分享近況，寫到「非常感念大家，我白了一點也胖了一點」，不改幽默的韓式風格說「就是頭髮還沒有長回來」。
韓國瑜說，最近收到許多好友的關心，向外界報告一下，自己有白了一點、胖了一點，就是頭髮還沒長回來。韓也說，想趁著父親節這個他特別有話語權的日子，和大家問聲好，「現在是一個多元的時代，爸爸的角色也有了多元的轉變，有些爸爸還是家中君臣父子的權威人物，有些爸爸卻是孩子稱兄道弟的忘年朋友，像我和我的孩子們雖然算不上稱兄道弟、但絕對是以禮相待了。」
韓國瑜說，無論時代如何多元，相信所有的好爸爸都希望自己是個無所不能的超級英雄、是孩子心目中睿智聰明的人生導師、是帶給家人安穩踏實的棟樑支柱。
韓國瑜指出，「在今天這個屬於爸爸的日子，讓我們互相勉勵做一個更好的爸爸，並由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，我還特別想要向一群母兼父職的88們獻上我最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日。祝福大家，88節快樂！」
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