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綠盼立院再開臨時會拚紓困3.0闖關 藍黨團擬拉下冷凍

聯合報 / 記者周志豪蔡晉宇／台北即時報導
行政院會通過紓困3.0追加預算，規模為2100億元。民進黨團盼立院17日開第二次臨時會，通過政院紓困3.0追加預算案。記者許正宏／攝影
行政院會通過紓困3.0追加預算，規模為2100億元。民進黨團盼立院17日開第二次臨時會，通過政院紓困3.0追加預算案。記者許正宏／攝影

民進黨團盼立院17日開第二次臨時會，通過政院紓困3.0追加預算案。但國民黨團評估，此次追加預算多為償還已墊付振興、紓困款項，並無急迫性，若堅持開會，不排除拉下協商等正式會期再處理。

國民黨團總召林為洲表示，國民黨團下周將召開黨團大會，確定黨團對此次臨時會最後立場，將全案拉下朝野協商冷凍一個月確實是選項之一。

民進黨團幹事長鄭運鵬則說，若在野黨團要求交付協商、不排除一個月冷凍期，民進黨團將尊重意見。

民進黨團預計於8月17日遞案開臨時會，並於當天展開朝野協商討論議事，隔天再召開談話會確認議事，19日行政院長蘇貞昌到立法院報告紓困3.0方案並備詢，之後就將全案交付委員會審議。

若議事順利，全案交付朝野協商後，朝野同意縮短冷凍期，立法院長游錫堃將主持朝野協商，並於28日或31日三讀預算案。若朝野無共識縮短冷凍期，24日拉下朝野協商後，將於9月底立院下會期開議後優先審理、三讀。

林為洲指出，這次紓困3.0方案雖名為要追加2100億元，但預算用途多要用在清償包含三倍券印製費短缺、動滋券等額外支出等之前預算編列不足，政府已經墊付款項，沒有實質再紓困、振興意義，只是在補洞。

林為洲說，9月1日立院正式會期就要開始，民進黨卻堅持8月17日開二次臨時會，要通過無急迫性紓困3.0方案，不具正當性；若8月24日拉下朝野協商進入一個月冷凍期，與提前開議處理只差十餘天，程序上臨時會也無必要性。

林為洲表示，三倍券上路至今，六成用於替代消費，振興效果有限，民進黨政府要立院通過紓困3.0追加預算案前，應先說明前兩期特別預算執行成效。

國民黨立委李德維也認為，此次臨時會無急迫性，其他在野黨團也不會同意，應等正式會期再好好審議。

民進黨 林為洲 國民黨

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