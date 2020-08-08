獨／涉未利益迴避 李厚慶遭「移離」專家學者資料庫

民進黨政府遭掀標案風波，其中文化總會副秘書長李厚慶疑因未利益迴避介入故宮標案，確定已遭公共工程委員會「移離」專家學者建議資料庫，已無法讓採購單位遴選；據了解，針對政府出資或轉投資單位，卻出任非政府單位外審委員，這個部分也會加以檢討。

李厚慶因為故宮標案惹議，故宮也已決議「故宮南院品牌塑造」案評選結果無效，並終止與得標廠商三立間的合約。李厚慶日前表示，身為公共工程委員會「專家學者建議名單」之一員，歷來參與評選會議，與所有評選人員一樣，皆依規定由機關選任評審名單，被動受邀出席；他的妻子今年3月後轉任職於三立集團，從未參與本案，只是為避免徒增機關困擾，支持也尊重故宮的決議。

不過除了故宮標案無效之外，工程會也因為李厚慶遭報導未利益迴避，先將李厚慶「移離」專家學者建議資料庫。工程會企劃處長陳尤佳表示，現階段採購單位就已無法遴選李厚慶，未來經審議小組審議確認未迴避之事實後，就會除名。

知情人士私下表示，李厚慶不只今年3月後須迴避三立標案，其實前次他太太離職後一直到2019年10月，也須迴避，只不過，接下來的審議會僅會針對今年的事實做審查。

另外，近日許多標案都被質疑，竟是由政府出資或轉投資單位，出任非政府單位外審委員，據了解，工程會會將這些原來沒有在禁止之列的狀況，做全面性檢討。

工程會也指出，為精進資料庫之品質，於2019年10月2日修正資料庫建置及除名作業要點，強化管理機制，明定納入資料庫之專家學者之有效期為3年，且工程會亦提升檢核頻率，自每年改為每半年發動一次。

工程會呼籲，評選委員係依據政府採購法規定辦理評選事務，屬刑法上所稱公務員，機關採購人員及評選委員均應遵守相關法令規定，勿逾越法令，以免衍生相關行政及刑事責任。