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時力風暴…邱顯智表態不選黨主席

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北報導
時代力量立院黨團總召邱顯智。圖／聯合報系資料照片
時代力量立院黨團總召邱顯智。圖／聯合報系資料照片

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO涉賄案，決策會日前總辭，將進行補選。原本呼聲高的時力黨團總召邱顯智昨天表示，會參選決策委員，但不會選黨主席，也建議兩位黨籍立委王婉諭、陳椒華、年輕黨公職參選，把建設性、批判性聲音帶入決策會。

目前包括時代力量副秘書長高鈺婷、律師曾威凱、新竹市議員林彥甫、雲林市議員廖郁賢等人皆已表態有意參選決策委員，其中曾威凱、邱顯智都是剛總辭的決策委員；已退黨的北市議員黃郁芬批評，若總辭的決策委員馬上說要投入補選決策委員，選出一模一樣的人何必重選，不需要浪費黨務資源。

黨內人士分析，新任黨主席上任最重要的任務是「人和」，以邱顯智在黨內的影響力，加上其處事圓融，是目前缺乏互信的黨內各方人馬都能接受的人選，在他確定不選主席後，接下來會支持誰，將動見觀瞻。

邱顯智說，黨主席需要專職，現在自己工作場域在立院，除了顧委員會，還擔任黨團總召，擔心忙不過來，所以會支持其他人選。邱顯智表示，期待新任主席能就現在發生的事情徹底檢討，讓大家相信時力清廉反貪的決心。

邱顯智表示，目前已著手籌設選委會，選委會召集人為新竹縣議員連郁婷。邱說，時力這次面臨的危機讓許多支持者失望，黨需要大破大立，因此提出決策委員總辭以示負責；未來時力能否取得台灣人民信賴，取決於具體步驟，包含黨務、財務公開透明等要盡快有成果。

邱顯智 時代力量 新竹 徐永明 SOGO 選委會

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