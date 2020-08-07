批民進黨人權遇小明就轉彎 李貴敏：陳菊有幫忙說話？

在民進黨政府力阻下，因新冠肺炎滯留大陸地區的中國配偶子女「小明」返台日遙遙無期。國民黨立委李貴敏晚間在臉書發文批評，民進黨的人權看到小明就轉彎，打著人權招牌進軍監察院的監察院長陳菊居然無視小明與他們親人們吶喊。

李貴敏說，小明們父母因遭到不公平待遇，冒著大太陽找監委陳情，只希望「給孩子一條回家的路」，早日與親人團聚、返台就學，回復正常生活，如此卑微的訴求民進黨聽到了嗎？陳菊可曾幫這些人說過一句話？

李貴敏質疑，衛福部開放外籍人士有條件來台就醫，卻不開放健康小明、陸配來台團聚；政府願意讓美、日官員或民代訪台無須入境隔離，卻對想回台復學陸生百般刁難，難不成台灣也是個階級社會、種性社會，這種雙重標準還算民主國家？

李貴敏說，人權是普世價值，未成年人和家人團聚更受聯合國兒童權利公約保障，小明們至今仍回不了家，已成台灣人權保護荒謬劇碼；譴責民進黨政府歧視性作為，讓小明們在大陸沒學籍，又不能回台完成學業，還要忍受骨肉親情分離痛苦。

李貴敏表示，不管外界怎麼呼籲，希望政府落實人權保障，幫滯留大陸的陸配子女「小明們」開一扇人道之門，讓他們能趕快回家，但民進黨似乎吃了秤砣鐵了心，堅持政治掛帥，就是不肯放小明回家。