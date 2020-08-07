台美合作婦女倍速計畫 外交部：將續推動性別平等議題

外交部今天表示，我駐美國代表蕭美琴與美國「國際開發金融公司」（DFC）總裁柏勒（Adam Boehler）在美東時間月6日共同宣布，台美就「婦女倍速計畫」（2X Women’s Initiative）建立合作夥伴關係，倡導全球婦女經濟賦權。外交部樂見台美兩國持續深化緊密的夥伴關係，共同協助我拉丁美洲及加勒比海友邦婦女的繁榮與發展，未來將續推動性別平等議題，協助友邦提升女性在不同領域的參與及領導地位，為全球婦女議題做出實質貢獻。

外交部發布新聞稿表示，「婦女倍速計畫」是美國白宮「全球婦女發展及繁榮計畫」（W-GDP）的子計畫，我國由外交部出資參與，擬與DFC合作對包括拉美及加海友邦在內的政府官員、女性企業家等辦理訓練計畫，培養女性發揮潛能，同時解決發展中國家婦女面臨的制度面限制，為社會及國家帶來平等成長與永續發展。

外交部表示，這件案子我駐美國代表處經過數月協調，以及台美官員直接會商，包括1月在瓜地馬拉由瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）、美國DFC總裁柏勒及國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf），以及我外交部長吳釗燮共同舉行的四國高階會談，研商創立多方共同合作的可能機制，促進區域合作及繁榮發展，其中擇定對性別主流及女性賦權的優先合作領域，並成功促成本次台灣參與由美國推動的婦女經濟賦權全球計畫。

外交部表示，在婦女賦權議題上，去年台灣和DFC的前身美國「海外私人投資公司」（OPIC）首度合作推動巴拉圭微中小企業及婦女融資、今年台美規劃共同辦理「年輕女性創業培力營」計畫，以及台、美、瓜地馬拉三方合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研討會內，也將婦女賦權納入重要主題之一。