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美衛生部長免隔離 葉元之：外交泡泡「美得冒泡」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之指出，美衛生部長來台可用外交泡泡不用居家隔離，後人將「美得冒泡」意思衍生為雙重標準。圖／翻攝葉元之臉書
新北市議員葉元之指出，美衛生部長來台可用外交泡泡不用居家隔離，後人將「美得冒泡」意思衍生為雙重標準。圖／翻攝葉元之臉書

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar II）將訪台，指揮中心指揮官陳時中稱採「外交泡泡」模式，抵台後不用再居家檢疫，新北市議員葉元之指出，美衛生部長來台可用外交泡泡不用居家隔離，後人將「美得冒泡」意思衍生為雙重標準。

葉元之表示，因為身份、國籍有所不同，就有雙重標準，況且美國疫情很嚴重，為什麼為美衛生部長破例，像是巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、英國首相強生（Boris Johnson）也都染病，不會因為官大就比較健康。

葉元之說，現在政府一直不讓陸生來台讀書、不讓小明回台灣，這很明顯是用「國籍」來卡，美衛生部長可以用特殊方式來台，商務人士自備檢疫報告、隔離5天就能來台，那陸生、小明不能循相同sop回來台嗎？

葉元之還說，有民眾跟他陳情，丈夫是大陸人，過年期間帶著兒子回北京看爺爺、奶奶，因為疫情無法返台，一家人分得兩地快半年時間，9月要開學了，若8月15日前無法返台，下學期又沒辦法上學，孩子是有受教權。

葉元之指出，還有44歲的女性也說與陸籍的丈夫去年12月結婚，婚後夫妻倆分隔兩地，現在年紀也不小了，想趕快懷孕，卻無法見面。難道疫情期間，想來台灣的人，要先成為跟美國衛生部長一樣重要的人嗎。

新北市議員葉元之指出，美衛生部長來台可用外交泡泡不用居家隔離，後人將「美得冒泡」意思衍生為雙重標準。圖／報系資料照片
新北市議員葉元之指出，美衛生部長來台可用外交泡泡不用居家隔離，後人將「美得冒泡」意思衍生為雙重標準。圖／報系資料照片

葉元之 疫情

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