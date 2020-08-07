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江啟臣稱陳超明「老大」 民進黨反嗆江啟臣「踹共」

聯合報 / 記者林敬殷周志豪/台北即時報導

民進黨發表聲明，反控國民黨記者會指稱涉入SOGO案的蘇震清是民進黨高雄市長候選人陳其邁的親兄弟，要陳其邁交代，民進黨反問國民黨主席江啟臣，之前稱同樣涉入SOGO案的陳超明是大哥，是不是也要出來說明？國民黨企圖以啟動「黑邁」專案，只為了轉移國民黨候選人李眉蓁選情不利。

國民黨今天召開記者會，質疑民進黨高雄市長候選人陳其邁父親陳哲男當年涉入SOGO案，並指控蘇震清是陳其邁的親兄弟，現在也涉入SOGO案，要求陳其邁交代清楚。

民進黨表示，相較於民進黨，國民黨迄今對於自家兩位立委涉入收賄以及黨員廉能規範的要求，依然避重就輕。此外，國民黨對李眉蓁論文抄襲一事，至今依然逃避。

民進黨說，不論是涉貪，還是論文抄襲，對選民而言，政治人物的誠信問題是非常重要的，李眉蓁若不能對其論文抄襲，向選民清楚交代，李眉蓁今天大張旗鼓開記者會簽署切結書，也可能是虛假的動作罷了。

民進黨指出，如果依照國民黨今天抹黑的標準，由於國民黨立委陳超明有涉入收賄案，遭到羈押禁見，還記得在立委選舉時，江啟臣為陳超明站台時說過，陳超明是你非常敬佩的老大哥，你在國會立法院也受到他很多的照顧，請問江主席，現在陳超明涉貪，你為他背書，是不是該出來負責，向苗栗的鄉親道歉？還有，說清楚「你的老大哥陳超明委員是怎麼『照顧』你呢？」

民進黨表示，日前發生立法院跨黨派立委收賄案，涉案的前任、現任立委包括民進黨、國民黨、時代力量及無黨籍，其中對於民進黨籍的委員涉案，民進黨廉政委員會已做決議處以即刻停權處分，並希望司法能勿枉勿縱。民進黨主席蔡英文總統也再度三申五令的要求黨籍從政人員必須謹遵廉政規範，若想要「升官發財，請走別路」，未來，民進黨也會用最高標準來規範從政黨員。

針對朝野立委涉貪案，江啟臣表示，國民黨用同樣的態度與標準檢視涉案朝野立委，也希望司法公正審理，勿枉勿縱。

江啟臣說，國民黨對於涉案黨籍立委，已採取比當前黨紀還嚴格的高標準，只要遭裁定收押或必須繳交高額保釋金就停權處份；也希望民進黨應回應外界質疑，黨內是否已有系統性貪腐問題。

民進黨 國民黨 陳超明

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