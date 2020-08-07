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世盟將與北美洲視訊會議討論後疫情時期的人權問題

聯合報 / 記者高凌雲／即時報導
世盟中華民國總會理事長曾永權將透過視訊方式，與美加兩地國會議員進行對談，討論新冠疫情對人權與自由民主影響。 照片提供/世盟
世盟中華民國總會理事長曾永權將透過視訊方式，與美加兩地國會議員進行對談，討論新冠疫情對人權與自由民主影響。 照片提供/世盟

世界自由民主聯盟將在8月12日晚上10時，美東時間8月12日上午10時，以視訊會議方式舉行世盟北美區域組織視訊論壇，邀集世盟美國及加拿大分會會長、美加兩國國會議員，及聯合國非政府組織專家學者，針對新冠肺炎後疫期對自由、民主及人權之挑戰議題，進行兩個小時視訊會議。

世盟中華民國總會理事長曾永權說，台灣能有效阻絕疫情擴散，主要應有兩項原因，一是台灣過去對抗SARS嚴重傳染病流行，累積相關經驗，人民有高度的公共衛生意識。二是相對完善傳染病防制法，授予政府採取必要措施。

他表示，緊接而來，台灣要面對的是生活的改善與經濟的復甦，防疫前半場我們已成功將病毒阻絕境外，現在面臨防疫後半場挑戰，如何復甦經濟，對民眾來說，是緊迫的問題。實體經濟因疫情而受創，旅遊業、航空業、服務業、餐飲業等所受疫情影響，幾乎全面停擺，但也相對促進數位經濟活絡，產生新的消費需求與樣式，居家網路上班工作與線上學習。我國在防疫優先基礎上，推行防疫新生活運動，政府發放振興三倍券方式鼓勵人民消費，加上紓困貸款及不同行業補助等，希望藉此加強市場經濟的活動。

曾永權指出，為了防疫，許多國家多所限制人民自由與人權，人民在考量維護自身生命健康情形下，兩權相害取其輕，被迫選擇忽視其基本人權，認同威權或民粹措施。他認為，當疫情趨緩後，如何使百姓生活回歸正常，經濟迅速復甦，人民自由與人權獲得充分保障，民主機制正常運作，是政府有關單位當務之急。

實體經濟 疫情 人權

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