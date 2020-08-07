辜寬敏提兩案憲法公投 中選會決議限期補正

中選會今天舉行委員會議，審議3項全國性公民投票提案，決議其中2項公投提案將函請提案人之領銜人在三十天內補正，1項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。

中選會發布新聞稿表示，辜寬敏提的兩項公投案，分別為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」和「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」先前已經舉行過聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

中選會表示，潘忠政所提的「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」公投案，經委員會議審議有舉行聽證的必要，以釐清相關爭點。

另外，中選會今天委員會也審定通過新竹縣議會第19屆議員第4選舉區、澎湖縣議會第19屆議員第3選舉區缺額補選候選人資格，候選人資格經中選會審定結果，新竹縣第4選舉區候選人6人、澎湖縣第3選舉區候選人3人均符合規定，將由新竹縣選舉委員會及澎湖縣選舉委員會在8月11日辦理候選人姓名號次抽籤，補選定於9月5日舉行投票，當選人的任期，至本屆議會議員任期屆滿之日為止。