影／「小的」最大！蔡總統：貫徹0到6歲國家一起養政策
總統蔡英文上午主持「109年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，副總統賴清德、秘書長李大維也陪同出席。蔡總統在致詞時提到，「0到6歲國家一起養」的政策一定會貫徹到底，讓大家在生兒育女、工作的同時，可以讓家庭跟工作都能夠周全。
蔡總統說，總統府今天有大有小，而且小的最大，不只是小朋友很多，看起來也都備受疼愛。有些小朋友已經連續4年來總統府，從以前還抱在懷裡幾個月的嬰兒，到現在可以四處跑來跑去，很高興能夠見證跟參與這個過程。
現場有19個未滿1歲的小朋友，蔡總統說，這也表示同仁有努力響應政府的生育政策，總統府做為全國最受矚目的機關，希望總統府將來的生育率可以是所有機關裡面最高的。
蔡總統先發紅包給在場2歲以下的小朋友，並在致詞後與總統府員工家人、小朋友合影。
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