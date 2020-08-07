「小明」歸途遙遙無期 自救會監院陳情

台灣滯陸孩童父母自救會今天前往監察院為「小明」陳情。自救會會長鍾錦明表示，近半年來自救會從指揮中心到總統府四處陳情卻都碰壁，希望監察院在國際兒童權利公約及兩公約的基礎下督促政府，讓小明們能有條回家的路。

自救會指出，陸配子女「小明」是尚未得到我國籍的「準國人」，至今由於疫情與政府政策，他們無法回台與家人團聚，回歸原本的生活。小明大致可分為幾類人，一為國人在大陸地區生的小孩，因為一些因素而未辦理小孩的身分證，另一類為陸配前親子女。鍾錦明說，小明一定會配合政府檢疫政策，只求能返台保有團聚權及就學權。

施姓家屬表示，滯陸未歸的兒子才剛在台灣考上大學，已經錯過了高中畢業典禮，希望能儘早解禁；另一位施姓家屬則說，和家人相隔半年了，孩子近來每天在電話中都在問「什麼時候能回家」，聽來令人不捨。

自救會說，雖然外界對監察院的存廢有不同意見，但家屬們仍抱有最後一絲希望，希望透過監委的調查，對政府相關單位提出糾正，給親人一條回家的路。