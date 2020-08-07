日本弔唁李登輝訪團9日來台 指揮中心：無須入境採檢

前總統李登輝7月30日辭世，日本將由7名跨黨派議員組成弔唁團，外界預測將由前首相森喜朗領軍，9日搭包機來台致哀，指揮中心發言人莊人祥表示，因是當日來回，要求檢附登機前一至二天PCR檢測陰性報告，無須入境機場採檢，行程中一有症狀，就不可參與後續活動。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）也將於9日訪台，入境前須檢附登機前三天PCR檢測陰性報報告，搭乘專機到台灣，抵台後在機場會再次接受採檢，即可不用執行居家檢疫14天。指揮中心指揮官陳時中表示，但未來若遇到適用「外交豁免」對象未來可比照。

莊人祥表示，日本7人弔唁團屬外交專案，防疫模式採須檢附日本登機前一至二天PCR檢測陰性證明報告書，要求較常規的登機前三天PCR檢測陰性證明更嚴格，但因為當天就會離台，所以入境不用採檢。「由於美國衛生部長會在台灣待三天，所以檢測模式稍微有點不一樣。」

莊人祥說，日本7人弔唁團專機入境，免除家檢疫，抵台後全程戴口罩，需與他人保持社交距離，由專人專車接送，必須團進團出，「雖然入境不用居家檢疫，但他們不可以到處趴趴走」，日本7人弔唁團行動受限、不可自主活動，研判對台灣疫情不會有風險。

莊人祥強調，日本弔唁團會與一般弔念民眾通道區隔，若弔唁團在台期間有症狀，就不能參與後續活動，可採取採檢送驗或送醫，這次弔念行程皆確保他們都是無症狀才能參與。」若未來還有其他當天往返的弔唁團也可比照。