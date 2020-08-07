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鄭南榕之女：從監控報告裡面知道父親眼睛是褐色的

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
鄭南榕之監控資料。圖／擷取自促轉會臉書
鄭南榕之監控資料。圖／擷取自促轉會臉書

促轉會的「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」，近日找來「自由時代」創辦人鄭南榕女兒鄭竹梅現身說法。鄭竹梅說，參與計畫時已有心理準備，但看到監控量還有其深入程度依然覺得心涼，不解當初紀錄監控資料的人難道不明白這些事務的荒謬，且荒謬的是自己要透過這些檔案尋找父親身影，「我是從這份報告裡面知道父親的眼睛是褐色的。」

「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」於去年5月啟動。促轉會說，盼透過相關當事人來協助驗證檔案內容，並收集其對檔案開放應用的態度，作為後續政策規劃參考，但由於許多檔案當事人已經凋零，為了解監控類檔案開放應用之各方意見，若檔案當事人死亡時，亦接受其配偶或法定繼承人參與此計畫。

鄭南榕過世時，鄭竹梅僅有9歲，對父親認識有限，今年初則主動表態要加入「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」。

這批由情治機關製作的檔案中，詳盡記錄鄭南榕戶籍兵及學籍，甚至家屬也被專案監控，「自由時代」內部平面圖甚至大門鑰匙，其與同事和其他人際往來，甚至每天都會經過的咖啡店照片、電話通聯紀錄、雜誌社傳真機廠牌，全被鉅細靡遺記錄。

檔案中也記載鄭南榕的各種評價，例如剛愎自用或是理想、細膩，也描述其除了周三改稿後會睡在雜誌社外，其他日子必定下班陪女兒。鄭竹梅表示，觀看檔案時幾度情緒激動，也不理解國家竟然花如此多資源監控一個雜誌社，製作且記錄表格資料的人，難道沒有意識到這是荒謬的事情嗎？而更荒謬的是，自己要透過這些檔案尋找父親的身影，「我是從這份報告裡面知道父親的眼睛是褐色的。」

鄭竹梅也說，如果涉及社會公益的部分，甚至是有助於揭露以前體制的不公平，監控資料公開一定會造成社會渲染，這是不可避免的，但要做的是如何做好準備、去承接它，因為不可能是沒有經歷過衝突，再走到和解；且有時不是當事人，而是後面的人來做這些事情，所以教育就變得非常重要。

鄭南榕之女鄭竹梅。圖／擷取自促轉會臉書
鄭南榕之女鄭竹梅。圖／擷取自促轉會臉書

鄭南榕 促轉會

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