森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

外交部今天表示，前總統李登輝辭世，和李登輝有多年友誼的日本前首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員訪台，將到台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」表達哀悼與瞻仰之意；外交部表示，訪團會在出境前三日完成檢測並獲得陰性證明，將搭乘專機當日往返，在台期間以專車接送。

外交部表示，為了因應森喜朗一行人來台，外交部與指揮中心持續密切研商，在以顧及國人健康及遵守我國防疫措施為前提，並兼顧外交儀節下進行安排。包含日方在出境前3日完成PCR檢測並獲陰性證明、日方以專機當日往返，並以防疫專車接送、防止訪團成員與我國民眾接觸等措施，以符合我國防疫標準，保護台日雙方人員健康並確保國人之安全。

外交部發布新聞稿表示，李登輝7月30日辭世，日本各界友人相繼公開表達哀悼與敬仰，森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員訪台；森喜朗是台灣長期堅定友人，曾在首相任內促成李登輝訪日，並在卸任後多次來台訪問，對促進台日交流貢獻良多。

外交部表示，對於森喜朗致力推動台日關係發展，以及專程率團訪台追悼李登輝，外交部表達由衷感謝並歡迎。

外交部表示，這次日本由森喜朗率跨黨派國會議員團前來弔唁，彰顯日本對我國的堅定支持及台日兩國緊密友好關係，我國將在李登輝奠定的兩國深厚情誼基礎上，持續深化台日夥伴關係，並結合日本等理念相近國家持續捍衛民主、自由及人權等普世價值。