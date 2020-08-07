賴品妤轟時力愛變臉 狠嗆黃國昌「怯戰神」

時代力量前黨主席徐永明涉入SOGO收賄案後，主動退出時代力量，隨後台北市議員黃郁芬、林穎孟也宣布退黨。曾擔任前時代力量立委林昶佐助理的現任民進黨立委賴品妤，就在臉書上po文開轟，「有利用價值就是品妤，理念不合就是政二代」。

時代力量近日因徐永明涉入SOGO收賄案而形象受挫，台北市議員黃郁芬、林穎孟更跳出來哭訴在黨內長期遭到惡意攻擊，甚至爆料紀律委員調查前被要求要簽本票、保密協議。對此，時代力量賴品妤在臉書上砲火全開狂轟時代力量，「時代力量這個政黨，或者說把持黨機器的黨公職們，過去在社運期間叫學生做牛做馬，然後當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來。」

賴品妤更狠嗆，「政二代出來辯論、抹黑公開的民調是假民調，甚至連『新北市第十二選區民調三分天下』這種天大的謊言都說的出口，我想選舉的結果已經證明了誰從頭到尾都是說謊的政客。」

至於「政二代」一事，她更酸，「怎麼樣？以前呼來喚去的政二代好使喚嗎？有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論。」

她表示，甚至有些偏激時力支持者明示暗示她炒房炒地皮，她就想問，「請問一個財產申報十六萬跟一台車的立法委員炒什麼房？紙紮屋？我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種。」

這篇貼文甚至引來他人「戰學歷」，酸賴品妤是「年輕、靠爸且要唸大學進修部的政二代」，對此，她更大方表示「台北大學進修部又怎樣？」，甚至將矛頭指向黃國昌「烙跑」，「台北大學法律系進修學士，還不是在離選舉只剩三個月的時候要一肩扛起康乃爾博士、台北大學法律系副教授烙跑的新北市第十二選區！」

她指出某些時力的支持者就愛戰學歷，「戰到整個選區拱手讓人，戰到你的學生當選了還要吃下一大票過去沒有做完的選服跟基礎建設。」最後更是火力全開怒嗆黃國昌是「怯戰神」，「打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？」