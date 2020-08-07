快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

女議員穿粉色短裙進國會被調侃為「收費小姐」 她回嗆這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴品妤轟時力愛變臉 狠嗆黃國昌「怯戰神」

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委賴品妤。圖／報系資料照片
民進黨立委賴品妤。圖／報系資料照片

時代力量前黨主席徐永明涉入SOGO收賄案後，主動退出時代力量，隨後台北市議員黃郁芬、林穎孟也宣布退黨。曾擔任前時代力量立委林昶佐助理的現任民進黨立委賴品妤，就在臉書上po文開轟，「有利用價值就是品妤，理念不合就是政二代」。

時代力量近日因徐永明涉入SOGO收賄案而形象受挫，台北市議員黃郁芬、林穎孟更跳出來哭訴在黨內長期遭到惡意攻擊，甚至爆料紀律委員調查前被要求要簽本票、保密協議。對此，時代力量賴品妤在臉書上砲火全開狂轟時代力量，「時代力量這個政黨，或者說把持黨機器的黨公職們，過去在社運期間叫學生做牛做馬，然後當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來。」

賴品妤更狠嗆，「政二代出來辯論、抹黑公開的民調是假民調，甚至連『新北市第十二選區民調三分天下』這種天大的謊言都說的出口，我想選舉的結果已經證明了誰從頭到尾都是說謊的政客。」

至於「政二代」一事，她更酸，「怎麼樣？以前呼來喚去的政二代好使喚嗎？有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論。」

她表示，甚至有些偏激時力支持者明示暗示她炒房炒地皮，她就想問，「請問一個財產申報十六萬跟一台車的立法委員炒什麼房？紙紮屋？我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種。」

這篇貼文甚至引來他人「戰學歷」，酸賴品妤是「年輕、靠爸且要唸大學進修部的政二代」，對此，她更大方表示「台北大學進修部又怎樣？」，甚至將矛頭指向黃國昌「烙跑」，「台北大學法律系進修學士，還不是在離選舉只剩三個月的時候要一肩扛起康乃爾博士、台北大學法律系副教授烙跑的新北市第十二選區！」

她指出某些時力的支持者就愛戰學歷，「戰到整個選區拱手讓人，戰到你的學生當選了還要吃下一大票過去沒有做完的選服跟基礎建設。」最後更是火力全開怒嗆黃國昌是「怯戰神」，「打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？」

時代力量 賴品妤 黃國昌 徐永明 收賄

延伸閱讀

時力黃捷不捨北市2議員退黨 籲黨盡快再找回人民的信任

退黨議員控查徐永明要簽本票 時力紀律委員：未曾實施

影／「退黨與徐永明無關」 黃郁芬林穎孟批時力黨同伐異

再爆退黨潮 黃郁芬、林穎孟宣布退出時力

相關新聞

賴品妤轟時力愛變臉 狠嗆黃國昌「怯戰神」

時代力量前黨主席徐永明涉入SOGO收賄案後，主動退出時代力量，隨後台北市議員黃郁芬、林穎孟也宣布退黨。曾擔任前時代力量立委林昶佐助理的現任民進黨立委賴品妤，就在臉書上po文開轟，「有利用價值就是品妤，理念不合就是政二代」。

日本弔唁李登輝訪團9日來台 料前首相森喜朗領軍

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。日本將由7名跨黨派議員組成弔唁團，9日搭包機來台致哀，並當日來回。預料將由前首...

邱顯智：僅參選決策委員 不選黨主席

時代力量因應前黨主席徐永明捲入涉賄案，決策會日前總辭，即將進行補選。時力黨團總召邱顯智今天表示，會參選決策委員，但不會選...

延攬時代力量2退黨女議員？柯文哲：先讓她們冷靜一下

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO收賄案，台北地院裁定以80萬元交保後，前天主動退出時代力量，台北市議員黃郁芬、林穎孟也...

鄭南榕之女：從監控報告裡面知道父親眼睛是褐色的

促轉會的「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」，近日找來「自由時代」創辦人鄭南榕女兒鄭竹梅現身說法。鄭竹梅說，參與計...

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

外交部今天表示，前總統李登輝辭世，和李登輝有多年友誼的日本前首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員訪台，將到台北賓館「...

盼觀光局升格通過　林佳龍：落實觀光主流化

交通部長林佳龍上任後，提出「觀光三支箭」政策，其中一箭為將觀光局升格為觀光署。林佳龍今天表示，立法草案研議完成，希望在下...

陳其邁質疑從政多變 吳益政：立場一致

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今天表示，他雖投身多個陣營，但從政以來立場一致，對於民進黨對手陳其邁批評他立場變來變去，吳...

【重磅快評】美衛生部長「請益」之旅 最終輸家是台灣？

在美國內閣政治位階排名第十二位的衛生部長阿查爾（Alex Azar），將於9日訪問台灣，這被外界視為台美斷交40年以來最...

裁罰台人赴中任公職敗訴 蘇貞昌支持內政部上訴

國人赴陸擔任社區主任助理，遭內政部認定違反兩岸關係條例，開罰10萬元，27人不服提起行政訴訟，台北高等行政法院昨判決內政...

美部長將訪台 葉毓蘭：最好的動作就是帶瑞德西韋來

美國衛生部長阿查爾將率團訪台，國民黨立委葉毓蘭今天表示，美國最近動作頻頻，她認為美國最好的動作，就是把台灣買不到的治療新...

恆春輔選遇龔新通妻 蔣萬安相約再聊「經國先生」故事

恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨天至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前...

熱門新聞

路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

陳其邁存款13萬 江啟臣批：鬼才相信 被駁失格調

論文吹哨者吃鱉了？許淑華打臉吳佩蓉嗆惡意栽贓

美國解除全球旅遊警示 列台灣為感染率低目的地

蘇震清沒望了…鍾佳濱拉攏民眾黨的他 王世堅辦公室主任超怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。