邱顯智：僅參選決策委員 不選黨主席

時代力量因應前黨主席徐永明捲入涉賄案，決策會日前總辭，即將進行補選。時力黨團總召邱顯智今天表示，會參選決策委員，但不會選黨主席，也會建議兩位黨籍立委王婉諭、陳椒華、年輕黨公職參選，把建設性、批判性聲音帶入決策會。

邱顯智說，當前沒有逃避的理由，因此仍會參與決策委員選舉，但黨主席需要專職，現在自己工作場域在立院，除了顧委員會，還擔任黨團總召，擔心忙不過來，所以支持其他人選。邱顯智表示，期待新任主席能就現在發生的事情徹底檢討，讓大家相信時力清廉反貪的決心。

目前包括時代力量副秘書長高鈺婷、律師曾威凱、新竹市議員林彥甫、雲林市議員廖郁賢等人皆已表態有意參選決策委員，其中曾威凱為剛完成總辭的決策委員之一；不過已退黨的北市議員黃郁芬批評，若總辭的決策委員馬上說要參選下屆決策委員，選出一模一樣的人何必重選，不需要浪費黨務資源。