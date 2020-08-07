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稱徐永明「借錢發薪水」 時力議員：陳志明損害黨聲譽

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
時代力量前主席徐永明（右）。 圖／聯合報系資料照片
時代力量前主席徐永明（右）。 圖／聯合報系資料照片

時代力量前主席徐永明涉賄，時力決策委員會全體委員通過總辭案，決策委員、台南市議員林易瑩表示心中確實五味雜陳，她說，秘書長陳志明在案情尚未明朗下，就發表「借錢發薪水說」，此舉已損害黨的聲譽，這次風波重創時力，應誠實面對黨現有問題才能真正改革，「在這艱困時刻，我會與留下的夥伴持續並肩戰鬥」，不會退黨。

林易瑩說，邱顯智提出總辭案的第一時間，其實她仍然在啟動補選與總辭之間考量，並非戀棧任何位置，而是辭職對她而言是無法完成當初黨員交付的責任。

不過，林易瑩表示，她在會議提案表達對秘書長陳志明在案情尚未明朗、前主席仍在北檢接受調查的狀況下，於臉書社團發表「借錢發薪水說」的不滿，此舉損害黨的聲譽與形象，應送交紀律委員會以及不適合繼續擔任秘書長職務，不應只是代理主席一句「不適當」帶過，只是最後僅有她一人同意，此提案遭否決。

她說，此次秘書長失言事件，相信若如實反映黨內民意到決策會議，不會只有她一名委員同意送交紀律委員會或停止秘書長職務，這也是她同意總辭的原因，期待新一屆決策委員能有大破大立的權力結構改變，不再讓黨員覺得委員會雙標、失能。

林易瑩認為，政黨資源分配有待改進，她不只一次反映台南黨部可直接與議員辦公室合併，或以其他方法將黨內資源做到最精簡，但都未得到正面回應，此事件也顯示時力有財務窘困，但一個領有補助款的國會第四大黨，怎會在非選舉年有嚴重財務危機？盼新任決策委員會全面檢視財務分配問題。

林易瑩 薪水

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