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陸生返台卡關不只因疫情？ 潘文忠：陸委會說明較明確

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
教育部長潘文忠。本報資料照片
教育部長潘文忠。本報資料照片

政府對陸生返台政策髮夾彎，各界關注到底是誰喊卡這項政策。涉事的教育部陸委會，事後都未能把取消政策緣由說清楚，出現部會互踢皮球狀況。面對外界好奇卡關因素是否不只疫情，教育部長潘文忠沒有正面回應，僅表示有關境外生入境都是跨部會共同會商，有關兩岸情勢部分，由陸委會說明比較明確。

對於境外陸生中途喊卡，陸委會曾提到教育部沒有考量疫情緣故。潘文忠今天出席靖娟基金會記者會，接受媒體聯訪時表示，境外學生入境，都是跨部會共同會商，確實涉及相關部會，除了教育部，包含交通部、內政部、陸委會等相關單位，都是共同針對境外學生入境事務來處理。

潘文忠說，過去暑假前教育部跟各大學緊密籌畫，希望善用暑假期間，屬於放假、有較多空間讓境外學生依序返國。行政院跨部會商有訂定境外風險嚴管原則，由學校針對個案學生，提出申請與審查，入境開始到簡易場所都有一套標準作業程序，目前都是依照程序，及當時規畫原則，逐波進行境外學生入境安排。

潘文忠說，應屆畢業生申請已經告一個段落，之後依照當時規畫進到舊生階段，過程中兩岸事故主管機關考量目前兩岸情勢發展，有所關注，特別在這個階段認為需要審慎斟酌，基於尊中兩岸主管機關對情勢研判，教育部會予以尊重。

潘文忠說，後續對於境外學生依序返國就學權益上維護，及協助安排仍然會持續進行，希望各大學有較多檢疫宿舍，目前33校、4600多個符合地方衛生主管機關審核通過的檢疫場所，會依序請學校申請，安排讓境外學生返台，繼續學業。

面對有媒體詢問，宣布開放當天原本有包含陸生，後來接到政院電話，於是急轉彎，難道報政策時候沒跟陸委會溝通嗎？

潘文忠說，因為境外學生是跨部會訂的原則，優先順序下來執行，教育部依據原則公布後，兩岸主管機關考量近期兩岸形勢發展，有跟陸委會主委陳明通有意見上討論，希望考量兩岸情勢前提下，陸生生沒有在這波開放，整體目標跟政策還是會繼續進行。

媒體追問所謂的兩岸情勢是不只疫情上問題嗎？潘文忠僅說，陸委會長期注意到情勢發展，由陸委會說明比較明確。

潘文忠說，本來就是跨部會在進行持續討論，才會訂出相關原則，也會訂出優先序及最高規格防疫，一直都是以這樣方式共同進行。

潘文忠說，兩岸主管機關隨時注意情勢變化，提醒教育部的部分，教育部也會尊重，面對境外生返台就學一定是防疫優先，顧及國人安全為最高學則。教育部會對境外學生就學協助，每天增加返台境外學生人數持續增加，謝謝各大學盡最大力量幫忙。

教育部 潘文忠 陸委會

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