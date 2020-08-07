延攬時代力量2退黨女議員？柯文哲：先讓她們冷靜一下

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO收賄案，台北地院裁定以80萬元交保後，前天主動退出時代力量，台北市議員黃郁芬、林穎孟也接著宣布退黨。對於會不會延攬兩議員加入民眾黨，柯文哲說，先讓她們冷靜一下。

柯文哲說，他覺得讓她們先冷靜一下，且徐永明都退黨，她們退黨幹嘛？他就覺得奇怪。

另外，昨天是台灣民眾黨創黨一週年。黨主席丶台北市長柯文哲昨天在臉書指出，他還是不習慣「黨主席」這個職稱，談到民進黨和近來的立委涉嫌收賄案，柯說，執政黨沒有黨營事業，卻創造出一條又一條的政治產業鍊。

柯文哲上午參加市府員工親子日活動受訪，媒體問他為何說執政黨創造政治產業鍊，柯文哲未回應，僅說，「你們可以自由發揮啊」。