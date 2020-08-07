快訊

泰式按摩館驚傳情殺！女遭砍頸無生命跡象 男自刺胸命危

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

延攬時代力量2退黨女議員？柯文哲：先讓她們冷靜一下

聯合報 / 楊正海／即時報導
台北市長柯文哲上午參加市府員工親子日活動。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加市府員工親子日活動。記者楊正海／攝影

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO收賄案，台北地院裁定以80萬元交保後，前天主動退出時代力量，台北市議員黃郁芬、林穎孟也接著宣布退黨。對於會不會延攬兩議員加入民眾黨，柯文哲說，先讓她們冷靜一下。

柯文哲說，他覺得讓她們先冷靜一下，且徐永明都退黨，她們退黨幹嘛？他就覺得奇怪。

另外，昨天是台灣民眾黨創黨一週年。黨主席丶台北市長柯文哲昨天在臉書指出，他還是不習慣「黨主席」這個職稱，談到民進黨和近來的立委涉嫌收賄案，柯說，執政黨沒有黨營事業，卻創造出一條又一條的政治產業鍊。

柯文哲上午參加市府員工親子日活動受訪，媒體問他為何說執政黨創造政治產業鍊，柯文哲未回應，僅說，「你們可以自由發揮啊」。

柯文哲 時代力量 台灣民眾黨

延伸閱讀

影／陳其邁存款只有13萬？柯文哲苦笑表示：我佛慈悲

台北市遊說法登入掛零 柯文哲：不只台北市沒有登錄

侯友宜說普篩仍是一道防線 柯文哲：我是專家不敢亂講

綠營批吳益政靈魂出賣給柯文哲 蔡壁如護航：兩人理念相同

相關新聞

延攬時代力量2退黨女議員？柯文哲：先讓她們冷靜一下

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO收賄案，台北地院裁定以80萬元交保後，前天主動退出時代力量，台北市議員黃郁芬、林穎孟也...

陸生返台卡關不只因疫情？ 潘文忠：陸委會說明較明確

政府對陸生返台政策髮夾彎，各界關注到底是誰喊卡這項政策。涉事的教育部與陸委會，事後都未能把取消政策緣由說清楚，出現部會互...

【重磅快評】美衛生部長「請益」之旅 最終輸家是台灣？

在美國內閣政治位階排名第十二位的衛生部長阿查爾（Alex Azar），將於9日訪問台灣，這被外界視為台美斷交40年以來最...

裁罰台人赴中任公職敗訴 蘇貞昌支持內政部上訴

國人赴陸擔任社區主任助理，遭內政部認定違反兩岸關係條例，開罰10萬元，27人不服提起行政訴訟，台北高等行政法院昨判決內政...

美部長將訪台 葉毓蘭：最好的動作就是帶瑞德西韋來

美國衛生部長阿查爾將率團訪台，國民黨立委葉毓蘭今天表示，美國最近動作頻頻，她認為美國最好的動作，就是把台灣買不到的治療新...

恆春輔選遇龔新通妻 蔣萬安相約再聊「經國先生」故事

恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨天至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前...

新聞眼／一個考院各自表述 像極了政治

蔡英文總統日前在民進黨全代會表示，當前最重要的就是憲政改革，朝野有共識的十八歲公民權和廢考監可以優先推動。修憲廢考監的議...

修憲廢考院…氣氛緊繃 內部正反交鋒

修憲廢考監，昨在考試院內部引發交鋒。即將卸任的考委透過考試院發表聲明，呼籲各界正視考試院價值；考試院所屬的銓敘部、考選部...

赴陸當社區主任助理挨罰 法院：涉違憲

曾雅琦等廿七名台灣人在大陸擔任社區主任助理，去年遭內政部依違反兩岸條例各裁罰十萬元。曾等人不服提告，台北高等行政法院認為...

時力決策會三周內改選 邱顯智勢力可望成長

時代力量將在三周內重新改選決策會委員，目前選務部分尚待討論，但已有前天總辭的決策委員率先表態登記參選；已退黨的台北市議員...

創黨一周年感言 柯文哲批執政黨創造政治產業鍊

今天是台灣民眾黨創黨一周年。黨主席丶台北市長柯文哲在臉書指出，他還是不習慣「黨主席」這個職稱，談到民進黨和近來的立委涉嫌...

不離開時力 黃捷： 只想堅定承擔時力對台灣政治的責任

時代力量前主席徐永明涉收賄案後退黨，時力兩位台北市議員也退黨，高雄市議員林于凱表明不會離開時力，高雄市議員黃捷今也表明決...

熱門新聞

影／逆轉！香港確診案竟是50歲台女 在台期間均在北部活動

入境全體普篩？ 指揮中心李秉穎：暫不需要、每日420萬成本高

路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

論文吹哨者吃鱉了？許淑華打臉吳佩蓉嗆惡意栽贓

陳其邁存款13萬 江啟臣批：鬼才相信 被駁失格調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。