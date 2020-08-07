綠營批吳益政靈魂出賣給柯文哲 蔡壁如護航：兩人理念相同

高雄市長補選對立態勢升高，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁團隊以「出賣靈魂的浮士德」來暗諷民眾黨候選人吳益政政治立場變來變去，可說是「完全柯文哲化」。吳益政表示，18年，政治立場一直沒變，有政治靈魂的人都能看出來。立委蔡壁如也主動替黨主席柯文哲護航說，吳益政與柯文哲一樣都是政治控，大家因相同理念在一起。

民進黨候選人陳其邁競總發言人、高市議員高閔琳以「出賣靈魂政治交易的一生」為題，在臉書批評民眾黨高雄市長候選人吳益政曾任國民黨籍前高市議長林宏宗助理、邱毅及張顯耀助理、親民黨市議員、挺韓大將、既代表親民黨又代表民眾黨等從政過往，將吳益政比喻為德國文豪哥德筆下的「浮士德」，跟柯文哲做了魔鬼交易。

今天上午民眾黨立院黨團立委南下挺吳，發動車隊掃街拜票。對此批評，吳益政表示，如果有政治靈魂的人來看，他18年來的政治立場一直沒有變，政治議題、立場，以及對公共建設的價值、環境、就業等想法一致，沒有政治靈魂的人看不出來，若有的人沒會講這句話。