裁罰台人赴中任公職敗訴 蘇貞昌支持內政部上訴

民進黨立委蘇震清原有意角逐下屆屏東縣長，現因涉收賄遭羈押禁見，令屏東政局大變。民進黨立委鍾佳濱也有意爭取下屆屏東縣長提名，近日傳出他可能要挖角民眾黨支持參選崁頂鄉長的廖國富。對此，民進黨台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖砲轟，「人家他還正在高雄幫我們的對手輔選耶！為什麼要在高雄補選的關鍵時刻幫民眾黨拉抬行情？」

2020-08-06 21:16