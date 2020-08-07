裁罰台人赴中任公職敗訴 蘇貞昌支持內政部上訴
國人赴陸擔任社區主任助理，遭內政部認定違反兩岸關係條例，開罰10萬元，27人不服提起行政訴訟，台北高等行政法院昨判決內政部敗訴，內政部也不服，將提起上訴。行政院長蘇貞昌今表示，支持內政部上訴的決定。
蘇貞昌今參訪行競科技股份有限公司，會前接受時事詢答。
對於內政部決定上訴，蘇貞昌說，台灣是自由、民主、法治的國家，對於國民應該要遵守國家法律規定都依法行政，而相關司法判決還沒確定，支持內政部上訴的決定。
陸委會昨也支持內政部上訴，並表示法院判決忽視中共招聘國人參與基層治理工作，設定「認同九二共識」的政治前提，強加政治信仰，威逼政治認同，製造交流陷阱，利誘違法職務，營造統戰樣板，對國家安全及社會安定所造成的負面影響，至為遺憾。陸委會支持內政部依法上訴的決定，後續也將提供相關協助。
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