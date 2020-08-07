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美部長將訪台 葉毓蘭：最好的動作就是帶瑞德西韋來

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委葉毓蘭(右)今天接受廣播節目專訪。圖/《POP撞新聞》提供
國民黨立委葉毓蘭(右)今天接受廣播節目專訪。圖/《POP撞新聞》提供

美國衛生部長阿查爾將率團訪台，國民黨立委葉毓蘭今天表示，美國最近動作頻頻，她認為美國最好的動作，就是把台灣買不到的治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋帶過來。

「瑞德西韋」被視為治療新冠肺炎的有效藥物，原寄望7月底以前有一千人次藥品可進口台灣，但傳出因美國「通包」三個月藥量，我國首波搶貨並未成功。

葉毓蘭今天接受廣播節目專放時表示，政策應該要放諸四海皆準，不分貧富貴賤都適用，但現在美國衛生部長來，卻不用14天隔離期，美國國務卿龐培歐說，因為台灣沒有受邀參加今年的世界衛生大會，所以阿查爾直接來討論公衛；葉毓蘭說，美國在台灣爭取參與世衛大會時沒有實際行動支持，後來會議也是視訊，現在為什麼直接跑來討論？「最好的動作就是把藥帶來」。

葉毓蘭說，美國最近動作頻頻，包括台北法案等，她肯定台美關係有這些突破，但她更期待美國不要只是「口惠」，如果真的這麼好，何不考慮和台灣恢復邦交，美國總統川普總是鼓勵其他國家和台灣往來，美國也可以以身作則，今天外媒報導美國要賣我們四架無人偵察機，「以前買不到，現在一下賣四部」，葉毓蘭認為美國應該多給我們實質保證。

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