恆春輔選遇龔新通妻 蔣萬安相約再聊「經國先生」故事

恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨天至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前鎮長龔新通妻子，並聽龔妻談論蔣經國到恆春往事。蔣萬安也因此難得主動在臉書提到「經國先生」。

蔣萬安表示，龔媽媽帶他到龔家指著每張「經國先生」到恆春照片，並提到有次「經國先生」作客時吃她炒的米粉，連吃三盤，筷子停不下來往事；離開前龔媽媽還送他自種的香蕉和火龍果，讓他吃在嘴裡，感動在心裡。

蔣萬安也承諾，會常到恆春看龔媽媽，還要聽她講她跟「經國先生」的故事，吃好吃的炒米粉。

蔣萬安過去曾表示，因為習慣，在談到蔣經國時慣稱「經國先生」，而不是「爺爺」，即使2005年隨父親改姓為「蔣」也沒有改口。