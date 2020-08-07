聽新聞
test
0:00 / 0:00
恆春輔選遇龔新通妻 蔣萬安相約再聊「經國先生」故事
恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨天至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前鎮長龔新通妻子，並聽龔妻談論蔣經國到恆春往事。蔣萬安也因此難得主動在臉書提到「經國先生」。
蔣萬安表示，龔媽媽帶他到龔家指著每張「經國先生」到恆春照片，並提到有次「經國先生」作客時吃她炒的米粉，連吃三盤，筷子停不下來往事；離開前龔媽媽還送他自種的香蕉和火龍果，讓他吃在嘴裡，感動在心裡。
蔣萬安也承諾，會常到恆春看龔媽媽，還要聽她講她跟「經國先生」的故事，吃好吃的炒米粉。
蔣萬安過去曾表示，因為習慣，在談到蔣經國時慣稱「經國先生」，而不是「爺爺」，即使2005年隨父親改姓為「蔣」也沒有改口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言