快訊

路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春輔選遇龔新通妻 蔣萬安相約再聊「經國先生」故事

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前鎮長龔新通妻子，並聽龔妻談論蔣經國到恆春往事。蔣萬安也因此難得主動在臉書提到「經國先生」。圖／截自蔣萬安臉書
恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前鎮長龔新通妻子，並聽龔妻談論蔣經國到恆春往事。蔣萬安也因此難得主動在臉書提到「經國先生」。圖／截自蔣萬安臉書

恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨天至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前鎮長龔新通妻子，並聽龔妻談論蔣經國到恆春往事。蔣萬安也因此難得主動在臉書提到「經國先生」。

蔣萬安表示，龔媽媽帶他到龔家指著每張「經國先生」到恆春照片，並提到有次「經國先生」作客時吃她炒的米粉，連吃三盤，筷子停不下來往事；離開前龔媽媽還送他自種的香蕉和火龍果，讓他吃在嘴裡，感動在心裡。

蔣萬安也承諾，會常到恆春看龔媽媽，還要聽她講她跟「經國先生」的故事，吃好吃的炒米粉。

蔣萬安過去曾表示，因為習慣，在談到蔣經國時慣稱「經國先生」，而不是「爺爺」，即使2005年隨父親改姓為「蔣」也沒有改口。

蔣萬安 恆春 蔣經國

延伸閱讀

台美防疫合作無成 台灣只淪為「工具人」？

郁慕明：李登輝板凳坐三分之一 騙取蔣經國信任

從農業專家、共產黨員到總統——李登輝為何受蔣經國賞識？

疫苗研發落後 藍委呼籲產官學界合作迎頭趕上

相關新聞

恆春輔選遇龔新通妻 蔣萬安相約再聊「經國先生」故事

恆春鎮長補選22日投票，國民黨立委蔣萬安昨天至屏東為黨籍鎮長候選人張榮志輔選，卻巧遇爺爺、故總統蔣經國民間友人、恆春鎮前...

新聞眼／一個考院各自表述 像極了政治

蔡英文總統日前在民進黨全代會表示，當前最重要的就是憲政改革，朝野有共識的十八歲公民權和廢考監可以優先推動。修憲廢考監的議...

修憲廢考院…氣氛緊繃 內部正反交鋒

修憲廢考監，昨在考試院內部引發交鋒。即將卸任的考委透過考試院發表聲明，呼籲各界正視考試院價值；考試院所屬的銓敘部、考選部...

赴陸當社區主任助理挨罰 法院：涉違憲

曾雅琦等廿七名台灣人在大陸擔任社區主任助理，去年遭內政部依違反兩岸條例各裁罰十萬元。曾等人不服提告，台北高等行政法院認為...

時力決策會三周內改選 邱顯智勢力可望成長

時代力量將在三周內重新改選決策會委員，目前選務部分尚待討論，但已有前天總辭的決策委員率先表態登記參選；已退黨的台北市議員...

創黨一周年感言 柯文哲批執政黨創造政治產業鍊

今天是台灣民眾黨創黨一周年。黨主席丶台北市長柯文哲在臉書指出，他還是不習慣「黨主席」這個職稱，談到民進黨和近來的立委涉嫌...

不離開時力 黃捷： 只想堅定承擔時力對台灣政治的責任

時代力量前主席徐永明涉收賄案後退黨，時力兩位台北市議員也退黨，高雄市議員林于凱表明不會離開時力，高雄市議員黃捷今也表明決...

蘇震清沒望了…鍾佳濱拉攏民眾黨的他 王世堅辦公室主任超怒

民進黨立委蘇震清原有意角逐下屆屏東縣長，現因涉收賄遭羈押禁見，令屏東政局大變。民進黨立委鍾佳濱也有意爭取下屆屏東縣長提名，近日傳出他可能要挖角民眾黨支持參選崁頂鄉長的廖國富。對此，民進黨台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖砲轟，「人家他還正在高雄幫我們的對手輔選耶！為什麼要在高雄補選的關鍵時刻幫民眾黨拉抬行情？」

裁罰赴陸任社區主任助理敗訴 內政部：將依法上訴

於廈門市海滄區未來海岸社區擔任社區主任助理的曾雅琦等27名台灣人，去年3月遭內政部認定在大陸黨政軍機構任職，依違反兩岸關...

林穎孟黃郁芬退黨 柯文哲：搞不清楚那兩個為什麼要退黨

時代力量黨主席徐永明涉嫌「期約受賄」，昨日宣布退黨，同黨籍台北市議員黃郁芬、林穎孟昨晚以「時力遺忘初衷」為由，雙雙哽咽宣...

論文吹哨者吃鱉了？許淑華打臉吳佩蓉嗆惡意栽贓

促轉會前副研究員吳佩蓉踢爆高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲，本月3日質疑，立委許淑華在逢甲大學的碩士論文也涉抄襲，酸...

黎巴嫩大爆炸 我十多名僑胞均平安

黎巴嫩首都貝魯特港口4日發生嚴重爆炸意外，外交部今天表示，十多位我國籍旅居黎巴嫩的僑胞都平安，外交部已經請兼轄黎巴嫩的我...

熱門新聞

影／逆轉！香港確診案竟是50歲台女 在台期間均在北部活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。