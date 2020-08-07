新聞眼／一個考院各自表述 像極了政治

蔡英文總統日前在民進黨全代會表示，當前最重要的就是憲政改革，朝野有共識的十八歲公民權和廢考監

可以優先推動。修憲廢考監的議題吵了多年，不只藍綠有異見，考試院會昨天也出現嚴重爭論；蔡總統拋出美好的「朝野有共識」，與政治現實恐怕有一大段距離。

考試院昨發表聲明，呼籲各界正視考試院價值，即將卸任的考試委員要在離任前留下歷史紀錄。弔詭的是，另一派主張廢除考試院、卻留任的考委則發表聯合聲明，直指除了台灣碩果僅存，世界民主國家皆未採五權體制。

「一個考院、各自表述」，即將卸任的考委昨天臨別吐真言，凸顯考試權獨立於政黨之外的重要；留任考委卻彷彿化身監察院長陳菊，自告奮勇廢考試院成為末代考委。

即將分手才發現考試院的寶貴，還沒分手的卻想擺脫考試院，考委角色矛盾，像極了政治，昨天的考試院會為修憲廢考監留下最諷刺的對比。