時力決策會三周內改選 邱顯智勢力可望成長

時代力量將在三周內重新改選決策會委員，目前選務部分尚待討論，但已有前天總辭的決策委員率先表態登記參選；已退黨的台北市議員黃郁芬批評，若改選後還是同一批人，恐給外界換湯不換藥的觀感。暫代黨對外發言的時力黨團總召邱顯智說，時力仍有許多問題要解決，會好好聆聽各方意見。

黨內人士分析，照原先表訂，明年二月決策會任期屆滿將改選，有意參選者皆早已提前布局，積極呼喚親朋好友入黨，甚至在各方備戰選戰過程中出現「人頭黨員爭議案」，現在雖然無預警要補選了，但黨內權力結構有所消長依然可以預見，評估以邱顯智為首的竹苗派勢力將有所成長。

該人士分析，由於邱顯智也帶領黨團運作，未來無論是否再被推選為黨主席，其在黨內分量都不容忽視，這也將牽動時力未來的發展路線。

邱顯智昨天在立院受訪時表示，期待新任決策委員選舉，年輕的議員、黨內同志都能參與選舉，將真誠、反省、批判的聲音，帶入時力決策會中。

邱顯智指出，黨內放話文化需要檢討，無論是紀律委員會開會內容被外流，或是近來的放話新聞都是改進重點，希望能彌補黨內互信，促成順暢的內部溝通管道。

邱顯智說，時代力量仍有許多問題要解決，因為一個新的政黨從社運出發，大家原本都不太喜歡談紀律條文，也在成立幾年後，才陸續有相應的紀律規章，而這次回頭檢視現有紀律規章，發現訂定得非常粗糙，都是未來要強化之處。

至於林穎孟指控召開紀律委員會時，被要求「簽本票」，邱顯智回應，這是為了避免紀律委員會議的內容再次被外流，所以才有紀律委員提出簽本票提議，但提出後沒有任何人附和，沒有執行。