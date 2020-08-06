創黨一周年感言 柯文哲批執政黨創造政治產業鍊

今天是台灣民眾黨創黨一周年。黨主席丶台北市長柯文哲在臉書指出，他還是不習慣「黨主席」這個職稱，談到民進黨和近來的立委涉嫌收賄案，柯說，執政黨沒有黨營事業，卻創造出一條又一條的政治產業鏈。

柯文哲說，一年來，在「共融社會、國家治理」的核心價值之下，我們一步一步走，深入每一個縣市，了解基層民眾的生活。有很多人支持我們開創藍綠之外的第三條道路，最終在2020大選得到了158萬政黨票的支持，讓我們有機會進入立法院實踐理念。

柯表示，坦白說，直到現在還是不習慣「黨主席」這個職稱，但是眾人的期望和支持，讓我們更堅定的在改變台灣政治文化這條路上邁進。

柯文哲說，民眾黨滿周歲的今天，台灣政壇正為立委收賄案而震盪，不分黨派都捲入弊案中。很多媒體朋友都期盼從我口中聽到一些嘲諷或批判，但他認為「哀矜勿喜」，這事件對民眾黨是一個檢討的機會，讓我們重新檢視如何從制度面來杜絕「金權政治」。

柯文哲說，選舉費用太高，複雜的政商關係，是一切貪汙不法的主要來源。這幾年下來，這些問題變本加厲。當前的執政黨沒有黨營事業，卻創造出一條又一條的政治產業鏈。然而羊毛出在羊身上，動輒上億的選舉資金來源，成為各種複雜政商關係的起點，情節輕的就用政治獻金來包裝，情節重的，就演變成收賄、包庇、違反貪汙治罪條例。

柯文哲說，民眾黨的「#第二波寧靜革命」，除了讓國會委員的問政與財務更加公開透明之外，也將參考國外的「公費選舉制度」提出選制改革，抑制競選經費的膨脹，杜絕金權政治的黑手，也降低從政門檻，讓更多沒有派系、沒有家世背景的優秀年輕人得以進入政壇實踐理想。

柯文哲說，過去一年，民眾黨走得跌跌撞撞，但我們都撐過來了。黨員大會上，很多黨員朋友對黨的建言，我們都一一列管，例如定期公布政黨支出以及各項大型專案的公開，加強與基層黨員的溝通，以及加強宣傳管道等，我們都會儘速改善。

柯文哲說，民眾黨，是一個有反省能力的政黨，是一個不斷追求創新與進步的政黨。我們也可能犯錯，所以未來更需要所有黨員朋友的鞭策與鼓勵。

柯文哲表示，前進的道路上，往往有逆風，但我們仍然堅持做對的事情，並且力求把事情做對，這是我們不變的初衷。