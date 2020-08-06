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蘇震清沒望了…鍾佳濱拉攏民眾黨的他 王世堅辦公室主任超怒

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖(右)。 聯合報系資料照
民進黨台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖(右)。 聯合報系資料照

民進黨立委蘇震清原有意角逐下屆屏東縣長，現因涉收賄遭羈押禁見，令屏東政局大變。民進黨立委鍾佳濱也有意爭取下屆屏東縣長提名，近日傳出他可能要挖角民眾黨支持參選崁頂鄉長的廖國富。對此，民進黨台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖砲轟，「人家他還正在高雄幫我們的對手輔選耶！為什麼要在高雄補選的關鍵時刻幫民眾黨拉抬行情？」

鍾佳濱今被媒體詢問是否找廖國富加入民進黨時並未否認，鍾佳濱表示，廖國富這年輕人一出來就參與崁頂鄉長補選壓力很大，對於廖日前以民眾黨身分參選，地方上有不一樣聲音，或許廖國富可以多保留給自己空間，，「未來如果要繼續從政，我個人或我所屬的政黨都歡迎他來參加」。

但沈志霖知情後氣到不行，今（6）日在臉書痛批，一定要這樣求見民眾黨的人嗎？莫非是拜托他來幫我們選立委，何況廖國富正在高雄幫民進黨的對手輔選，無法理解鍾佳濱此舉，更質疑是在關鍵時刻幫民眾黨拉抬行情，「是民進黨的幕僚都死光了？還是自主加入民進黨的年輕人都不是人？」

沈志霖認為民進黨應是一個有核心價值的政黨，將寶貴的發展機會優先考慮在黨內長期努力的青年人才，不一定要從外面找，甚至挖角正在替民眾黨輔選的人，或是提供條件才加入，這樣對長期參與民進黨的黨員同志才公平。

民進黨 民眾黨 鍾佳濱 蘇震清 王世堅

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