裁罰赴陸任社區主任助理敗訴 內政部：將依法上訴

於廈門市海滄區未來海岸社區擔任社區主任助理的曾雅琦等27名台灣人，去年3月遭內政部認定在大陸黨政軍機構任職，依違反兩岸關係條例各裁罰10萬元。眾人不服提告；台北高等行政法院認為，憲法保障人民工作權，原處分不符比例原則，判曾女等人勝訴。內政部表示，將依法上訴。

國人擔任中國社區主任助理裁罰案，台北高等行政法院今判決內政部敗訴。內政部對判決結果表示遺憾，面對中國大陸各種拉攏國人的統戰作為，政府始終秉持依法行政立場，維護台灣安全，將依法提出上訴。

內政部指出，國人赴大陸擔任社區主任助理裁罰案，是經過相關機關會商認定違反兩岸人民關係條例第33條第2項規定，每個個案都是經過相關機關充分、完整的調查後，再由內政部進行裁罰，面對中國以相關職務拉攏吸納國人作為陸方統戰宣傳樣版，內政部基於確保台灣安全及人民福祉，一定會依法上訴。